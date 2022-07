'Vovó fitness' treina até 8h por dia e come 150 ovos por mês para manter corpo escultural

Andréa Sunshine, conhecida popularmente como vovó fitness, vem encantando os jovens nas redes sociais ao exibir sua boa forma e treinos que duram até 8 horas por dia. A avó de Henrico e Raica já acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina diária e relatos que chamam atenção.

Segundo a fisiculturista, o mínimo de tempo que passa na academia fazendo seus treinos diários é de três horas. Ela relatou comer mais de 150 ovos por mês e 10 kg de batata-doce para seguir a dieta descrita como "saudável", de até 3.500 calorias.

Divórcio impulsionou a vida fitness

Ao jornal The Sun, a brasileira radicada em Londres contou que a virada de chave para a vida fitness foi o seu último divórcio. "O estilo de vida fitness veio para minha vida logo após o meu divórcio, como compensação, no momento que me senti miserável e triste. Depois de muitos anos sozinha tentando descobrir mais sobre quem eu era e para que estou aqui, consegui", disse ela.

Relacionamento com novinhos, OnlyFans e 'gostosofobia'

A vovó fitness ainda relatou que gosta de chamar atenção de homens mais jovens que ela, que isso é um combustível para o seu ego, mas não consegue ter interesse por alguém mais novo. Outro comentário polêmico de Andreá foi uma suposta 'gostosofobia' vivenciada por ela em uma academia de Búzios, no Rio de Janeiro.

Andrea é mais uma adepta da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e cobra R$ 46 aos assinantes que querem receber fotos e vídeos sensuais exclusivos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)