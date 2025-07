Ministério da Cultura abre inscrições para curso gratuito online sobre projetos culturais; veja

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Analista e Parecerista de Projetos Culturais. A formação será realizada na plataforma online da Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural (Escult), para fornecer habilidades profissionais de análise de mérito e financeira de projetos culturais submetidos às políticas de fomento à cultura promovidas por órgãos estatais. As inscrições podem ser feitas no site da Escult.

No curso, os alunos irão aprender todas as competências necessárias para a para a função de analista e parecerista de projetos culturais. Temas como políticas culturais no Brasil, elaboração de pareces técnicos, análise detalhada de projetos e os desafios da profissão serão abordados ao longo de oito seções, garantindo um aprendizado completo e progressivo.

A Escult é uma plataforma online, parceria do Ministério da Cultura (MinC) com o Instituto Federal de Goiás (IFG), que oferece ações formativas e de qualificação para o mundo do trabalho em cultura.

Vagas

Para se inscrever, não é preciso ter formações anteriores — o objetivo é tornar o curso amplo e acessível para todos. A seleção é por ordem de inscrição, até que haja o preenchimento de vagas disponíveis, caso haja um limite. No final do curso, os participantes receberão um certificado de 160 horas.

Serviço

Curso de Analista e Parecerista de Projetos Culturais da Escult.

Período de inscrição: até agosto de 2025

Início: após inscrição e seleção

Carga horária: 160 horas

Certificado: ao final do curso

Link para inscrições: https://escult.cultura.gov.br/enrol/index.php?id=8

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades