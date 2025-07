Loterias da Caixa ficarão mais caras em julho; saiba quanto vai custar apostar na Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal anunciou um reajuste nos preços das apostas das principais modalidades das Loterias Caixa. Os novos valores passam a valer a partir de 9 de julho e envolvem jogos como Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete e Loteca.

Com o aumento, a aposta simples da Mega-Sena, que atualmente custa R$ 5,00, passará para R$ 6,00. A Lotofácil vai de R$ 3,00 para R$ 3,50, enquanto a Quina sobe de R$ 2,50 para R$ 3,00. Já a Loteca custará R$ 4,00, e Dupla Sena e Super Sete também terão apostas fixadas em R$ 3,00.

A mudança será aplicada de forma escalonada. Em 9 de julho, entram em vigor os novos valores da Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Loteca. A Mega-Sena será reajustada no dia 10, enquanto a Super Sete só terá os novos preços a partir de 30 de julho.

Além do aumento nos valores, a Caixa também confirmou alterações na distribuição dos prêmios da Mega-Sena. A partir de julho, o percentual arrecadado destinado à Mega da Virada vai dobrar, subindo de 5% para 10%.

Outras mudanças atingem as faixas de premiação:

Mega Sena (seis acertos): passa de 35% para 40% da arrecadação;

Quina (cinco acertos): cai de 19% para 13%;

Quadra (quatro acertos): será reduzida de 19% para 15%.

Os concursos com finais 0 e 5 seguem com as regras atuais de premiação.

Em nota, a Caixa explicou que o reajuste visa "manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros". A instituição também destacou que a reformulação busca tornar os jogos mais atrativos ao público e reforçar campanhas especiais, como a Lotofácil da Independência, marcada para 6 de setembro, e a Mega da Virada, que poderá ter apostas custando até R$ 7,00.