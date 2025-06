CNU 2025: veja quando é a data de inscrições do concurso público e confira o cronograma

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam no dia 2 de julho e seguem até o dia 20 do mesmo mês, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A taxa de inscrição será única, no valor de R$ 70.

Nesta edição, o CPNU ofertará 3.642 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. Do total, 2.480 são para preenchimento imediato, enquanto 1.172 estão previstas para provimento a curto prazo. As provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro, das 13h às 18h, e serão aplicadas em 228 municípios de todos os estados e no Distrito Federal, com o intuito de ampliar a acessibilidade e reduzir os custos dos candidatos.

O total de vagas por estado ainda não foi divulgado. No Pará, na edição passada, a prova foi aplicada em 17 municípios paraenses, cobrindo todas as Regiões de Integração do Estado. No total, foram 5.669 vagas.ofertadas nos 8 blocos temáticos do concurso. E ainda, o edital com essas informações deve ser divulgado nos próximos dias.

Neste ano, prova discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro, apenas para os candidatos habilitados na etapa anterior. A divulgação da primeira lista de classificados está prevista para 30 de janeiro de 2026. A organização do concurso está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os cargos disponíveis estão organizados em nove blocos temáticos, que agrupam funções por áreas de atuação semelhantes, permitindo que os candidatos disputem mais de um cargo com uma única inscrição. No momento da inscrição, será possível definir uma lista de preferência com base na formação, experiência e objetivos profissionais.

Cronograma

Inscrições: de 2 a 20/7/2025 (com pagamento até 21/7)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025

Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026