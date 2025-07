Qual o santo de hoje, 1º de julho? Veja a oração de Santo Aarão

No dia 1º de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santo Aarão, uma figura central do Antigo Testamento e irmão de Moisés. Reverenciado por sua missão como o primeiro sumo sacerdote dos hebreus, Aarão é lembrado por sua lealdade a Deus e por ter sido a voz de Moisés diante do faraó do Egito.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 1º de julho?

O santo celebrado em 1º de julho é Santo Aarão, considerado o primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Ele é também padroeiro das pessoas que sofrem com a gagueira, pois foi escolhido por Deus para ser o porta-voz de seu irmão Moisés, que tinha dificuldades na fala.

Aarão simboliza o papel do mediador entre Deus e o povo, sendo uma referência para os sacerdotes e servidores da fé cristã.

Qual é a oração de Santo Aarão?

"Senhor, hoje de maneira especial, eu Vos peço pelas vocações e em particular pelos sacerdotes.

Iluminai os Pastores para que Vosso rebanho caminhe sob Vossa Luz.

Dai também aos leigos a Vossa Graça, para que junto com os Pastores possam ser colaboradores na implantação do Reino de Deus entre nós.

Amém.

Santo Aarão, rogai por nós."

Quem foi Santo Aarão?

Santo Aarão foi irmão de sangue de Moisés e figura essencial na libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Conforme narra o Antigo Testamento, por causa da gagueira de Moisés, Aarão foi chamado por Deus para ser seu porta-voz diante do faraó.

Posteriormente, Aarão foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, cargo que passou a seus descendentes e que marcou o início do sacerdócio levítico. Ele aparece nas Sagradas Escrituras como exemplo de fidelidade e serviço, tendo sido incluído no livro de Eclesiástico entre os “Homens Ilustres”.