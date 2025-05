A história de Nossa Senhora de Fátima, santa popular e queridinha dos brasileiros

Nossa Senhora de Fátima é uma conhecida invocação mariana ligada às aparições a três crianças em Fátima, em Portugal, entre maio e outubro de 1917. Foi quando teve início a devoção a ela. É considerada uma intercessora que pede a Deus em favor de seus devotos. O dia 13 de maio marca a sua primeira aparição.

Diversas homenagens ao longo do mês também no Brasil, especialmente na data desta terça-feira, 13, marcam a comemoração. A popularidade dela no País se deve principalmente à influência da imigração portuguesa e mensagem de esperança e fé.

"A Mãe de Jesus, em cada lugar onde aparece, recebe um título específico, e por trás de cada aparição há sempre um significado especial. Ela apareceu em Fátima aos pastorinhos e recebeu o título de Nossa Senhora de Fátima", consta em artigo do Vaticano.

No dia de Nossa Senhora de Fátima, realiza-se uma procissão luminosa simbolizando a luz de Cristo. Essa celebração busca, através da intercessão de Nossa Senhora, iluminar o mundo e promover a união e a paz entre os povos, enfatizando o amor ao próximo em detrimento de guerras e conflitos, ainda de acordo com o Vaticano.

Aparições de Nossa Senhora de Fátima

"Um dos mais marcantes fatos de nossos tempos deu-se no começo do século XX, no dia 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora de Fátima se manifestou pela primeira vez para três crianças pastorinhas (Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, de 9 e 7 anos), pedindo orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores", afirma a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima.

Durante a segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de junho de 1917, foi revelado que Jacinta e Francisco seriam levados para o céu em breve, enquanto Lúcia permaneceria na Terra para promover a devoção a Nossa Senhora e ao Imaculado Coração de Maria, conforme o desejo do Divino Filho, de acordo com a associação.

"Foi na terceira aparição, em 13 de Julho de 1917, que Nossa Senhora revelou-lhes o famoso 'Segredo', nas suas três partes, ordenando que não contassem a ninguém. Anunciou também que no mês de outubro faria um milagre por onde todos acreditariam nas aparições", acrescenta a entidade.

Em 19 de agosto de 1917, a quarta aparição foi assinalada por inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças.

Na quinta aparição, em 13 de setembro de 1917, Nossa Senhora de Fátima incentivou a oração do terço para acabar com a guerra, expressou a satisfação divina com os sacrifícios dos pastorinhos e prometeu um milagre para outubro.

Em 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora de Fátima se identificou como a Senhora do Rosário, solicitou a construção de uma capela em sua honra, enfatizou a importância da oração diária do terço e profetizou o fim iminente da guerra.

"Realizou também diante da multidão o milagre anunciado: o Sol começou a bailar, várias pessoas foram curadas e as roupas ensopadas pela chuva que caíra caudalosamente antes da aparição estavam completamente secas", disse a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima.

Conforme o Vaticano, Francisco faleceu em 4 de abril de 1919, e Jacinta em 20 de fevereiro de 1920. Lúcia ingressou na Comunidade das Irmãs de Santa Doroteia, em 17 de junho de 1921. "Mais tarde, entrou no Carmelo de Coimbra, onde faleceu aos 97 anos, em 13 de fevereiro de 2005. Francisco e Jacinta foram beatificados, em 13 de maio de 2000, por São João Paulo II e canonizados, em 13 de maio de 2017, pelo papa Francisco."