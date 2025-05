Filho de atriz desaparece por um dia e é encontrado com as mãos amputadas

Nos últimos dias, um caso chocante ganhou destaque na América Latina. Santiago Ramírez, filho da renomada atriz chilena Lorene Prieto, foi encontrado em estado crítico com ambas as mãos amputadas após mais de 24 horas desaparecido. O caso também levantou discussões sobre saúde mental e segurança pública.

Após o desaparecimento de Santiago, de 37 anos, Lorene Prieto acionou as autoridades imediatamente. Santiago sofre de esquizofrenia paranoide, uma condição que pode causar alucinações e delírios se não tratada adequadamente.

Na quinta-feira, 24 de abril, após buscas intensas, Santiago foi localizado em uma casa na comuna de Ñuñoa, em Santiago. Segundo relatos, ele estava envolvido na reforma do imóvel, o que indica familiaridade com o local. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram uma cena perturbadora: duas mãos humanas e uma serra elétrica no primeiro andar. No segundo andar, Santiago estava em estado de choque e com ferimentos graves, informou o portal O Dia.

VEJA MAIS

O capitão Carlos Castillo Vega, do Departamento de Criminalística da Carabineros de Chile, afirmou que, até o momento, não há evidências de participação de terceiros no incidente. A polícia está recolhendo todas as evidências necessárias para determinar como os fatos ocorreram e fornecer uma resposta concreta ao Ministério Público.

Após mais de 16 horas sem atendimento médico, Santiago foi socorrido e levado ao Hospital del Salvador, onde permanece em recuperação. O caso gerou grande comoção na comunidade chilena e destacou a importância de cuidados adequados para pessoas com transtornos mentais graves.

Lorene Prieto, nascida em Auckland, Nova Zelândia, mudou-se para o Chile aos 12 anos e iniciou sua carreira de atriz. Ganhou destaque em 1999 com o filme "El Chacotero Sentimental" e participou de diversas séries chilenas, como "El Milagro de Vivir" (1990), "Ámame" (1993), "Oro Verde" (1997), "Iorana" (1998) e "La Fiera" (1999) .([O Dia][1])

O incidente envolvendo seu filho trouxe à tona discussões sobre a necessidade de apoio contínuo a indivíduos com doenças mentais e a importância de sistemas de saúde mental eficazes.