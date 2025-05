Qual o santo de hoje, 13 de maio? Veja a oração de Nossa Senhora de Fátima

No dia 11 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima, uma das mais conhecidas e veneradas invocações marianas no mundo. A data marca a primeira das aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos em Fátima, Portugal, no ano de 1917, e é lembrada como um chamado à fé, oração e conversão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. No dia 07 de maio, foi celebrado Santa Flávia Domitila.

O santo do dia 13 de maio é Nossa Senhora de Fátima, considerada padroeira de Portugal e uma das representações mais conhecidas da Virgem Maria. Ela também é invocada como protetora dos doentes, intercessora pela paz mundial e símbolo de conversão espiritual

Sua celebração lembra o dia em que ela apareceu pela primeira vez aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917.

Qual é a oração de Nossa Senhora de Fátima?

"Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de misericórdia,

que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Coração Imaculado,

trazendo mensagens de salvação e paz, confiamos em vossa misericórdia maternal.

Intercedei por nós junto a Deus, ensinai-nos a rezar com amor, a viver com fé e a sacrificar com esperança.

Mãe querida, protegei-nos dos perigos, guiai-nos no caminho da verdade e conduzi-nos ao vosso Filho Jesus.

Amém."

Quem foi Nossa Senhora de Fátima?

Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais reconhecidas da história da Igreja Católica. Ela apareceu pela primeira vez em 13 de maio de 1917, durante um período conturbado da história, em meio à Primeira Guerra Mundial. Atendendo ao apelo do papa Bento XV por intercessão divina pela paz, Maria se manifestou a três crianças humildes em Fátima, no interior de Portugal. Eram elas: Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, de 9 e 7 anos. As aparições se repetiram ao longo de sete meses, sempre no dia 13.

Durante esses encontros, Nossa Senhora pediu que o povo rezasse o terço diariamente, fizesse penitências pelos pecadores e buscasse a conversão. As crianças relataram visões, mensagens e profecias, incluindo os chamados "três segredos de Fátima", que só foram revelados anos depois. Um deles teria previsto o atentado contra o Papa João Paulo II, em 1981.

Inicialmente desacreditadas, as aparições foram confirmadas pela Igreja após sinais extraordinários no céu, presenciados por uma multidão em 13 de outubro de 1917, e deram origem ao Santuário de Fátima, um dos maiores centros de peregrinação do mundo.