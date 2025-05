Qual o santo de hoje, 6 de maio? Veja a oração de São Domingos Sávio

No dia 06 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Ele também é o mais jovem santo não-mártir a ser canonizado.

Quem é o santo do dia de hoje, 6 de maio?

O santo celebrado no dia 6 de maio, é São Domingos Sávio, um jovem italiano conhecido por sua profunda espiritualidade e fé desde muito cedo. Ele é padroeiro dos adolescentes, das mulheres grávidas, dos cantores de coro e das pessoas que sofrem falsas acusações.

Canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII, Domingos Sávio é reconhecido como o mais jovem santo não-mártir da Igreja Católica. Sua curta vida, repleta de fé e dedicação a Deus, foi moldada sob a orientação de São João Bosco, fundador da congregação salesiana.

Qual é a oração de São Domingos Sávio?

"Ó São Domingos Sávio, exemplo de pureza e obediência,

amigo de Jesus e Maria, modelo para os jovens,

que preferistes morrer a pecar,

intercede por nós junto a Deus.

Ajuda-nos a viver com fé e amor,

a seguir o caminho da santidade mesmo nas dificuldades.

Que possamos, como tu, buscar a verdade,

conservar a inocência e ser luz no mundo.

Protege os adolescentes, as famílias, os inocentes.

Dá-nos força contra as tentações e

guia-nos até o Coração de Jesus.

Amém."

Quem foi São Domingos Sávio?

Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, em Morialdo, na Itália. Filho de uma família humilde, desde cedo demonstrou grande amor pela fé cristã. Com apenas sete anos, fez a Primeira Comunhão — algo raro na época — e escreveu seus propósitos de vida: "Confessar frequentemente; santificar os dias de festa; ser amigo de Jesus e Maria; e antes morrer que pecar."

Fundou a Companhia da Imaculada Conceição, um grupo de jovens que ajudava Dom Bosco nas tarefas do oratório e na evangelização. Domingos desejava ser missionário e sonhava em salvar almas, demonstrando maturidade espiritual incomum para sua idade.

Aos 15 anos, adoeceu gravemente de tuberculose. No leito de morte, afirmou com alegria: "Estou vendo coisas lindas!" e faleceu serenamente. Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 1954. Seu exemplo de vida continua a inspirar jovens no mundo inteiro, especialmente aqueles que enfrentam desafios para viver a fé em um mundo cada vez mais distante dos valores cristãos.