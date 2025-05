Procissão das Velas: sob chuva e fé, 300 mil fiéis vão às ruas em Belém nesta segunda (12)

Sob forte chuva e com velas acesas nas mãos, cerca de 300 mil fiéis tomaram as ruas de Belém na noite de segunda-feira (12), durante a tradicional Procissão das Velas, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Também conhecida como Procissão Luminosa, a festividade reuniu milhares de devotos que percorreram mais de cinco quilômetros após a missa das 17h, em um trajeto marcado por espiritualidade e emoção.

Procissão das Velas, em Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Com o tema “Virgem de Fátima, esperança nossa”, a programação, iniciada em 1º de maio, segue até esta terça-feira (13), data em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima — escolhida por marcar a primeira aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta.

“Em outubro todos os caminhos levam a Nazaré, e em maio todos os caminhos levam a Fátima. A Procissão Luminosa é uma forma de dizer que nós caminhamos com Nossa Senhora, trazendo esperança, paz e iluminando as nossas famílias”, afirmou o padre Ivan Conceição.

Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Durante a procissão, famílias inteiras — desde crianças vestidas de anjos a idosos — se emocionaram ao caminhar ao lado da imagem da santa. Os devotos também admiraram os fogos de artifício que marcaram sua passagem, enquanto entoavam orações e cânticos. “Depois da pandemia, o número de fiéis aumenta a cada ano”, acrescentou o padre.

Foto: Thiago Gomes | O Liberal

O percurso vai desde a saída do Santuário de Fátima, percorre a Avenida Duque de Caxias, a Rua Antônio Barreto, as Avenidas Alcindo Cacela e Domingos Marreiros, chega até a Travessa Castelo Branco, a Rua Boaventura da Silva,as Avenidas José Bonifácio e Duque de Caxias até a chegada no Santuário de Fátima.

Devotos agradecem pelas graças recebidas

A aposentada Lucia Valente, de 67 anos, participa da festividade todos os anos. Neste ano, caminhou ao lado da nora, da neta e da irmã. Para ela, o momento representa mais que uma tradição: é a realização pessoal e espiritual de um grande sonho.

“Significa vida, esperança, bênção e fé. Eu alcancei uma graça que pedi por mais de 14 anos. Consegui quitar meu apartamento. Então, para mim, estar aqui é só gratidão”, contou, emocionada.

Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Para o geógrafo Everton Rodrigo, de 25 anos, a caminhada é um compromisso anual. Devoto desde criança, ele afirma que nunca faltou a uma Procissão das Velas e descreve a experiência como uma renovação da fé.

“É um momento de renovação espiritual, de esperança. A gente celebra a visita de Nossa Senhora aos três pastorinhos, e esse chamado à oração continua ecoando. Todo ano eu estou aqui só para agradecer. Estar aqui já é uma bênção do coração de Nossa Senhora”, disse.

Foto: Thiago Gomes | O Liberal

A aposentada Maria Fátima Cunha, de 62 anos, compartilha da mesma devoção. Com a voz embargada, ela diz que a fé na padroeira a acompanha desde a infância.

“Ela é tudo na minha vida. Desde o início. Por isso, todos os anos eu estou aqui. Minha fé é muito grande. É gratidão, sempre gratidão”, declarou.

Festividade leva cultura e culinária típica ao bairro de Fátima

Nesta segunda (12), o destaque musical foi o Mega Pop Show. A programação da festividade também inclui missas, momentos de oração e uma intensa agenda cultural, com apresentações musicais, brinquedos para o público infantil e comidas típicas da região na área do Santuário. Tudo pensado para unir fé e convivência comunitária.

“Além da procissão de hoje, amanhã temos seis celebrações de missa e, depois, sempre uma noite cultural. Da música popular paraense às comidas típicas, e as famílias que se confraternizam neste tempo”, explicou o padre Ivan.

Confira a programação de encerramento

A festividade se encerra nesta terça-feira (13), com uma intensa programação de missas e a tradicional Procissão do Adeus, momento de despedida da imagem até o próximo ano. A noite será encerrada com o show do cantor Thiago Costa.

6h30 – Missa presidida pelo padre Leonardo Monteiro

8h30 – Missa presidida pelo padre Ranielson Barata

12h – Missa presidida por Dom Raimundo Possidônio

17h – Missa presidida por Dom Paolo Andreolli

19h – Santa Missa e Coroação de Nossa Senhora, presidida pelo padre Ivan Conceição. Em seguida: Procissão do Adeus.