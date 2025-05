Celebração no Grupo Liberal reflete sobre o papel do Bom Pastor e das mães

Neste domingo (11), os católicos celebram o 4° Domingo da Páscoa e as obras do Bom Pastor, Jesus, que promete vida eterna às suas ovelhas. Além disso, é o momento de comemorar o Dia das Mães no Brasil.

“Hoje celebramos o dia do Bom Pastor, que coincide com a celebração do Dia das Mães. Isso mostra que as mães são as que mais sabem imitar o Bom Pastor. Elas sabem esperar, elas sabem esperar pelos filhos, o retorno deles, a fidelidade de um filho. Elas sabem esperar sempre, como um verdadeiro pastor, que tem sempre essa paciência da espera, de ir ao encontro e de amar sempre. Hoje, com a Palavra de Deus, queremos a concentração dessa celebração no Dia das Mães, dia do amor”, disse o padre Cláudio Pighin.

Fazendo uma ligação entre a imagem do Bom Pastor e das mães, o sacerdote mostra a figura materna como aquela que cerca, cuida, ama com um amor eterno e dá a vida por suas ‘ovelhinhas’. Por conta disso, essa figura deve ser reconhecida e valorizada ao mostrar sua vocação, que é um dom de Deus, ao superar seus desejos e vontades individuais, colocando-se para servir, ouvir, cuidar, proteger e educar a vida.

Aos domingos, ocorre a missa semanal na sede do Grupo Liberal, na Avenida Rômulo Maiorana, às 11h. A celebração é presidida pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém.

É importante lembrar, através do Evangelho de João 10,27-30, que o Bom Pastor sempre protege e guia seus seguidores. Mesmo diante das dificuldades, Ele é um guia. Além disso, Ele assegura que ninguém os separará de Seu amor. Isso também foi destaque na Primeira Leitura, quando Paulo e Barnabé enfrentam a perseguição com coragem e alegria, guiados pelo Espírito Santo. E também na Segunda Leitura, quando a visão de João é capaz de revelar a vitória final dos fiéis, prometendo consolo e redenção eternos.

O 4° Domingo da Páscoa nos pede uma reflexão: será que estamos escolhendo ser guiados pelo Bom Pastor? Reconhecemos a importância de seguir Sua orientação? E como podemos nos abrir ainda mais à Sua direção em nosso dia a dia?