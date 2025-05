Dia da Mães é celebrado com passeio e atividade física em Belém

O Dia das Mães é um momento de celebrar quem exerce a função de maternar com zelo e dedicação. Muitas famílias de Belém escolheram passar este dia estreitando laços e construindo memórias com um passeio no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, no bairro do Curió-Utinga, neste domingo (11).

Mesmo com a ausência de uma das filhas, Leila Morais foi curtir o seu dia rodeada de amor e cuidando da sua saúde, ao lado das filhas Lorena Bendelack, Lígia Malato e Letícia Moraes, e da neta Ana Laura Moraes.

“É muito especial e emocionante estar aqui. É a primeira vez que eu venho, e é no Dia das Mães e com elas. Ainda está faltando a Larissa, minha filha que está em São Paulo. Começamos o dia aqui, caminhamos, tomamos um belo café da manhã ao nascer do sol, vimos muitos bichos. É muito legal aqui, recomendo. Nós sempre temos bons momentos juntas, no Combu, na praça, e agora aqui. Espero que seja a primeira de muitas”, disse Leila, emocionada.

A responsável por organizar o passeio foi a filha Lorena, estudante de Educação Física: “Sempre quis estar aqui com eles, gerando um momento de qualidade de vida. É o primeiro passeio dela, e espero que ela aproveite esse espaço que é público para que nós possamos ter um futuro melhor”.

Leila Morais celebra seu dia ao lado das filhas Lorena Bendelack, Lígia Malato e Letícia Moraes, e da neta Ana Laura Moraes. (Ivan Duarte / O Liberal)

Para Letícia, o passeio foi ainda mais especial porque, além de estar com a mãe, Leila, ela aproveitou ao lado da filha, Ana Laura. “Nós gostamos muito de estar juntas, e a gente sempre busca fazer algo em família, até porque queremos criar muitas memórias para a Laura. Nosso dia começou às 5h30, com todo mundo se organizando para vir. É difícil acordar cedo, mas foi muito legal por estarmos em unidade. Fomos nos incentivando durante todo o trajeto, brincando e aproveitando a paisagem. A Laura disse que vai contar o que viveu aqui para os amigos dela, ou seja, são essas coisas que criam boas memórias em família”, pontua a mamãe.

O quinteto deixava o parque cansado, mas empolgado e feliz. A pequena celebrava esse momento junto da mamãe, das tias e da avó. “É muito importante para a gente ficar unidas. Eu gosto de ficar com a minha família unida. É um momento muito especial hoje, o Dia das Mães. Esse passeio é para mostrar que a nossa mãe nos ama e a gente a ama”, disse Laura.

Além de curtir esse momento saudável ao lado da família, Lígia destacou como é importante estreitar essa relação para conhecer a fundo a rotina de cada uma: “Como a minha irmã falou, a gente está sempre junta e gostamos muito. Queremos sempre estar unidas e fortalecer as nossas relações. Por conta disso, hoje foi muito especial. No caminho, a gente vai conversando sobre o nosso dia a dia e as nossas coisas pessoais. Isso faz com que nós nos aproximemos umas das outras”.

Viviane Lima com os filhos Ana Clara e Pedro. (Ivan Duarte / O Liberal)

Se a família de Leila optou pela caminhada, a nutricionista Viviane Lima estava ao lado dos filhos, Ana Clara e Pedro, curtindo o dia dedicado a ela em um passeio de bicicleta. “Estar aqui é muito gratificante, curtindo a natureza e praticando atividade física — a gente preza muito por isso. Vamos aproveitar bastante o dia brincando, depois teremos um almoço fora de casa e, mais tarde, vamos à missa. Infelizmente, estou com a minha mãe no hospital, então não é um dia totalmente agradável, mas eu não posso deixar isso tomar conta de tudo. Ser mãe é muito gratificante, é um prazer cuidar deles. Agradeço sempre por isso, então procuro sempre proporcionar momentos agradáveis com eles, mesmo que o mundo lá fora esteja a mil. Eu busco sempre passar tranquilidade para que eles se sintam seguros e felizes”, pontua a mamãe.