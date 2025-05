Mães influenciadoras tem na companhia dos filhos parcerias para a produção de conteúdo

Aliar o trabalho e os desejos pessoais às demandas da maternidade é um desafio enfrentado por muitas mães na atualidade. A inquietude da vida faz com que as mães se tornem protagonistas de suas próprias trajetórias e passem a compartilhar essa rotina na internet após vivenciarem a experiência maternal.

A história das produtoras de conteúdo Thay Macedo e Layse Cohen se confunde várias vezes, mesmo que os caminhos percorridos por elas tenham sido opostos.

Aos 22 anos, Thay largou o emprego e sua rotina em Belém para ir morar em Santa Catarina, por conta do trabalho do marido. A permanência no estado durou cerca de 4 anos e, no meio desse período, ela engravidou.

Iria chegou e, junto com ela, vieram os desafios de uma mãe de primeira viagem e a leveza dos dias. Thay passou a compartilhar sua rotina na web e começou a produzir conteúdo em suas redes. Com um público prioritariamente de Belém, aos 27 anos, ela colhe os frutos após retornar à sua cidade natal. Hoje, são quase 20 mil seguidores acompanhando a rotina de mãe e filha.

“Eu costumo dizer que a internet me salvou. Pode parecer clichê, mas foi isso. Eu estava só, em um lugar distante, mas tinha a minha filha para me fazer companhia. Meu marido trabalhava e, por conta disso, passava longos períodos fora de casa, mas foi com a Iria que me descobri mãe e produtora de conteúdo”, relembra.

Agora com 5 anos, Iria é o xodó do perfil de Thay no Instagram. Bem-humorada e cheia de atitude, a rotina da pequena chama a atenção dos seguidores, que pedem cada vez mais conteúdos das duas. “Acho superengraçado isso. Na verdade, a palavra nem é engraçado, acho surpreendente mesmo. Tenho seguidoras que estão na minha rede desde a minha gravidez e vivem essa rotina da Iria comigo. Elas querem saber mais dela, como ela está, e acompanhar mais de perto esse crescimento”, explica.

Thay mostra sua rotina da forma mais transparente possível, mas com precaução. Ela posta desde a hora em que Iria acorda, com as demandas da produção da pequena e da ‘lancheirinha’, até o momento em que a menina já está pronta para dormir. “Meu público já sabe como é minha rotina, então, quando algo não é postado na hora, eles já me cobram. Isso é legal, porque essa frequência de fato nos aproxima cada vez mais. Para o feed, eu produzo mais vídeos de humor com a Iria. Coisas bem atuais, que trazem mais leveza para o dia a dia de quem me acompanha”, conta.

E para quem pensa que a pequena é apenas coadjuvante da mãe, ela não é! A menina é o foco central dessa trajetória como produtora de conteúdo e, aos 5 anos, já sonha com seu próprio canal. “Queria gravar vídeo no YouTube, mas a minha mãe não deixa. Eu gosto de gravar vídeos com ela e lembro de alguns que são bastante legais e me fazem dar risadas”, revela.

Se Thay precisou retornar para Belém para despontar nas redes sociais, Layse Cohen construiu sua rede de seguidores longe da cidade natal. Viver em diversos locais fez com que seu número no Instagram crescesse e passasse a contar com pessoas de várias cidades do Brasil.

Hoje, com mais de 2 milhões de seguidores, a produtora de conteúdo se mudou para Belém e compartilha sua rotina de mãe ao lado dos gêmeos Daniel e Estella Cohen. “Quando me casei, saí de Minas Gerais para acompanhar meu marido profissionalmente. Já vivi em vários estados. Por exemplo, já morei aqui, mas em Marabá. Durante a pandemia, quando morava em Brasília e tinha uma loja, precisei fechá-la, assim como muitas pessoas também, e comecei a mostrar essa rotina na internet”, relembra.

De forma despretensiosa, Layse viu seus números de visualizações e seguidores aumentarem, e as possibilidades começaram a surgir: “Com o tempo, comecei a fechar algumas parcerias e permutas — nada que me desse dinheiro —, mas, por exemplo, fechava com um salão ou clínica de beleza para realizar procedimentos, que era algo que eu gostava e pagaria. Como estava vindo ‘de graça’, eu ia aproveitando. Depois de um tempo, as marcas começaram a me notar e me contratar. Dessa forma, comecei a ver tudo de forma mais profissional e passei a ganhar dinheiro”, relembra.

A rotina materna exige que Layse se divida entre tantas demandas, mas também trouxe dois novos membros para suas redes. Daniel e Estella, além de participarem dos conteúdos, também se tornaram ‘ajudantes’ da mamãe.

“Eles são crianças e só querem brincar. Eu respeito muito o momento deles e suas rotinas. Gravo bastante conteúdo com eles, mas também me ajudam a gravar, segurando o telefone ou fazendo algumas imagens”, conta.

A rotina da família no Pará tem sido o foco de alguns dos vídeos que Layse compartilha. Se na primeira vez que esteve por aqui era só ela e o marido, agora, com a duplinha, eles têm conhecido lugares novos e feito amizades.

Daniel revela que também tem lembranças dessa rotina: “Tem um vídeo que gravamos há muito tempo. Demos risadas, não esqueço dele”.

Essa rotina materna com a produção de conteúdo se torna mais leve para as mamães e os filhos. Assim como eles não esquecem dos vídeos, os laços de intimidade que são criados entre eles tornam o profissionalismo das mães e a infância dos pequenos mais leves.