Dia das Mães: famílias prestam homenagens no cemitério Santa Izabel, em Belém

O cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém, esteve movimentado neste domingo (11/5) de Dia das Mães. Esse foi um momento de prestar homenagem às genitoras que faleceram e deixaram saudades para a família, além de um amor inesquecível e insubstituível.

Entre as visitantes do espaço, que abriu às 7h, estão as irmãs Zezé e Berna Sampaio. Elas arrumaram o túmulo da mãe, Adilia Coimbra Sampaio, que faleceu há 32 anos, levando flores amarelas, cor que a genitora mais gostava. “Uma coisa que a nossa mãe nos ensinou foi tratar das pessoas, não só vivas, mas como também homenagear as pessoas que já nos deixaram. Então todos os anos neste dia, nós a homenageá-la, trazendo flores porque ela era uma mulher muito alegre”, contou Zezé.

A tradição de visitar o túmulo da mãe é algo que Iacy Oliveira está acostumada a fazer todo domingo. Mas, neste Dia das Mães, a ida é especial, por conta do maior presente da vida dela ser os irmãos que tem. “Faço questão de vir. A alma está com Deus e o DNA está aqui. Sempre trago flores”, comentou.

Sandra Matos da Silva perdeu a mãe, Maria Santos da Silva, há pouco mais de quatro anos. Ela conta que é uma alegria em prestar a homenagem, que só não é maior do que ter a mãe ao lado dela, em vida. “Aqui está o meu pai, minha mãe e meu irmão. Todos que já se foram da família. Trago flores e depois vou almoçar com a família”, relatou.