Jesus é o verdadeiro pastor, que prioriza a vida dos fiéis, destaca padre Claudio Pighin

Na Homilia deste final de semana, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, celebra o fato de que Jesus Cristo se apresenta como o verdadeiro pastor, aquele que se doa por inteiro em prol da humanidade. A colocação do Mestre Ressuscitado, como destaca o padre Claudio, tem como foco que o bom pastor não se restringe a sua bondade em si, mas "ao fato de ele ser o verdadeiro e justo pastor; portanto, é reconhecer que ele é muito importante, porque vai além da simples constatação que ser bondoso, de uma questão moralista".

Jesus quis falar sobre esse aspecto, porque no Antigo Testamento, no Livro de Ezequiel, capítulo 34, é narrado que Deus repreendia os pastores do povo, porque pensavam somente em si, no bem deles, não seguiam as ovelhas, e os ameaça dizendo que viria um dia em que Ele mesmo tomará conta do seu rebanho.

Presente

"Com isso, Jesus quis dizer que chegou aquele dia. Os chefes da região não gostaram e ficaram bravos. Na verdade, quiseram rejeitar o Senhor. Neste sentido, quando o Nazareno se apresentou, disse: "Eu sou!". O que significa isso? Lembra de Moisés diante daquela salsa ardente pediu um nome a Deus, e o que Ele respondeu: 'Eu sou!'. Não deu um nome, porque segundo a concepção hebraica, o nome limita a realidade, mas mostrou que está sempre presente através do verbo 'ser'. É uma maneira, portanto, para dizer que Ele é Deus, e essa presença é reconhecida como o pastor verdadeiro, porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas", ressalta o padre Claudio.

O profeta Ezequiel, como salienta o padre Claudio Pighin, dizia que o pastor cuidava, protegia as ovelhas. "Com Jesus, o pastor vai além disso e se doa por elas", enfatiza o padre. Para contrapor a essa imagem do pastor verdadeiro, ele mostra figura do mercenário, ou seja, aquele que vive por si, pelos seus interesses. No entanto, Jesus mostra a doação total pelo seu rebanho, despojado de tudo. O evangelista João (João 10, 11-18) quis, com isso, chamar a atenção da comunidade cristã para não agir pelos seus interesses, pelo seu prestígio, mas se tornar comunidade de amor, de doação total.

"É nessa dimensão que se faz a real experiência de se conhecer uns aos outros", salienta o padre Claudio.



"Uma verdadeira doação se fundamenta nessa participação da vida de Deus. A busca de Deus é, de certa maneira, a busca dos outros. Aqui se alicerça a nossa fraternidade. Além do mais, o Ressuscitado diz que as suas ovelhas não pertencem somente a um redil, mas tem outras. Configura-se que a ação de Deus não tem confins e preferências. É aberta a todos. Consequentemente, Deus será ouvido, a Voz do Senhor nunca se impõe às criaturas humanas", destaca o padre Claudio.

Para discernir a Voz do Senhor, como pontua o padre Claudio Pighin, é preciso atentar para o fato de que cada ser humano carrega dentro de um desejo de vida plena, de paz, de amor, e por isso é suficiente para se deixar possuir pela Palavra de Deus, para levar a pessoa a formar uma comunhão entre os fiéis. "Esse é o verdadeiro pastor, que nos une e nos conduz pelos caminhos da vida, porque ele faz tudo pelo nosso bem, custe o que custar", finaliza.