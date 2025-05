Procissão luminosa levará devotos de N. Sra de Fátima às ruas de Belém, nesta segunda (12)

Nesta segunda-feira (12) terá a Procissão Luminosa de Nossa Senhora de Fátima, que ganhará as ruas da capital com participação dos devotos após a missa das 17h. A festividade em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Belém, começou no dia 1º e vai até a terça-feira (13), dia da padroeira.

Esse ano, a festividade traz o tema “Virgem de Fátima, esperança nossa”. A Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima, data escolhida pela primeira aparição da Virgem Maria a três crianças: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Durante todas as noites de festividade está tendo programação religiosa e cultural na área do Santuário de Fátima, com apresentação de artistas da região, brinquedos para os jovens e crianças e venda de comidas típicas. Nesta segunda, a atração cultural fica por conta do Mega Pop Show.

No último dia de festividade, 13 de maio, a programação conta com missas nos horários de 6h30, presidida pelo padre Leonardo Monteiro, 8h30, presidida pelo padre Ranielson Barata, 12h, presida pelo Dom Raimundo Possidônio, 17h, presidida pelo Dom Paolo Andreolli, 19h, Santa Missa e coroação de Nossa Senhora presidida pelo padre Ivan Conceição. Após haverá a Procissão do Adeus. A programação cultural do último dia de festividade fica por conta do cantor Thiago Costa.

A Procissão das Velas, em Belém, é uma celebração religiosa católico tradicional, que ocorre em comemoração a Nossa Senhora de Fátima. A procissão é uma caminhada de fé e devoção, onde os fiéis carregam velas e rezam em homenagem à Virgem Maria.

Os fiéis se reúnem no Santuário de Fátima ou na paróquia e caminham pelas ruas da cidade, carregando velas e rezando. A procissão é um momento de profunda espiritualidade e recolhimento, onde os fiéis refletem sobre sua fé e renovam sua vida.

Percurso: Saída do Santuário de Fátima, Avenida Duque de Caxias, Rua Antônio Barreto, Avenida Alcindo Cacela, Avenida Domingos Marreiros, Travessa Castelo Branco, Rua Boaventura da Silva, Avenida José Bonifácio, Avenida Duque de Caxias e chegada no Santuário de Fátima.

12 de Maio – Dia da procissão luminosa

Santa Missa às 12h, 17h e 19h.

Atração: Mega Pop Show

Horário da procissão: Após a Santa Missa de 17h.