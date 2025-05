Papa Leão XIV diz ser agostiniano: entenda o que isso significa e como vivem os membros da ordem

Durante sua primeira fala pública após ser eleito Papa, Leão XIV — o norte-americano Robert Prevost — destacou que é agostiniano. A declaração despertou curiosidade entre fiéis e pessoas do mundo todo: afinal, o que significa ser agostiniano? Como vivem os membros dessa tradição?

O termo se refere à Ordem de Santo Agostinho, uma das mais antigas da Igreja Católica. Fundada oficialmente no século XIII, a ordem tem como base os ensinamentos e a espiritualidade de Santo Agostinho de Hipona, um dos mais importantes pensadores do cristianismo.

O que significa ser agostiniano?

Ser agostiniano é seguir a Regra de Santo Agostinho, uma proposta de vida centrada em três pilares: vida comunitária, busca pela verdade por meio do estudo e serviço ao próximo com humildade.

Diferente de ordens mais fechadas, os agostinianos vivem em comunidade, mas estão muito presentes na vida pública — em escolas, universidades, paróquias e projetos sociais. Eles acreditam que o conhecimento e a caridade são caminhos para alcançar Deus.

“Antes de tudo, vivei em concórdia, tendo uma só alma e um só coração orientados para Deus”, ensina Santo Agostinho na regra da ordem.

Como vivem os agostinianos?

A rotina de um agostiniano combina momentos de oração, trabalho pastoral e estudo. Os religiosos residem em comunidades, partilham os bens, as refeições e as decisões. Também se dedicam à formação intelectual, com forte atuação em centros de ensino católicos.

A simplicidade, o espírito de fraternidade e a abertura ao diálogo com o mundo são características marcantes da ordem. A atuação pode variar: há agostinianos que se tornam padres, professores, missionários ou cuidadores de comunidades em situação de vulnerabilidade.

A ligação do Papa Leão XIV com a ordem

Antes de chegar ao Vaticano, o cardeal Robert Prevost atuou como prior provincial dos agostinianos nos Estados Unidos e como missionário no Peru. Seu percurso reflete a essência agostiniana: abertura ao mundo, escuta, trabalho em comunidade e formação intelectual sólida.

Ao reafirmar sua identidade agostiniana como Papa, Leão XIV envia uma mensagem clara: pretende guiar a Igreja com os valores de fraternidade, diálogo e serviço — marcas históricas da tradição de Santo Agostinho.