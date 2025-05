Papa Leão XIV fala aos fiéis e faz primeira oração no Vaticano; leia o discurso na íntegra

Recém-eleito Papa, Robert Francis Prevost fez o seu primeiro discurso após ser assumir como pontífice da Igreja Católica. Na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV, codinome escolhido por ele, manifestou o desejo em avançar com a igreja pelo mundo e homenageou Francisco, seu antecessor. O líder religioso também fez um 'apelo à paz' a 'todos os povos' nas suas primeiras palavras e fez sua primeira oração aos fiéis.

Leão XIV foi escolhido nesta quinta-feira (8) e é o primeiro papa dos Estados Unidos, anunciou o Vaticano. Moderado, próximo do Papa Francisco e missionário no Peru por anos, ele se torna o 267º pontífice da Igreja Católica,

Leia o discurso do papa Leão XIV na íntegra

A paz esteja com todos vocês. Eu quero fazer esta saudação de paz para que entre no nosso coração e alcance todas as famílias; todas as pessoas, onde quer que elas estejam; todos os povos; a Terra toda. A paz esteja convosco. Esta é a paz de Cristo que ressurgiu. Uma paz desarmante, humilde e perseverante. Vem de Deus – Deus que ama a todos, incondicionalmente. Ainda mantemos nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, de papa Francisco, que abençoava Roma. O papa que abençoava Roma dava sua benção ao mundo inteiro naquela manhã no dia de Páscoa. Permitam-me dar seguimento àquela mesma benção. Deus nos ama, Deus ama a todos, e o mal não vai prevalecer. Todos estamos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos, de mãos dadas com Deus, que está entre nós, vamos seguir. Somos discípulos de Cristo. O mundo precisa da sua luz, a humanidade precisa dele como ponte entre Deus e o amor. Ajudem-nos a construir pontes vocês também, com diálogos, com encontro, para sermos um único povo, sempre em paz.

Obrigado, papa Francisco! Quero também agradecer a todos os irmãos cardeais que me escolheram para ser o sucessor de Pedro, e caminhar com vocês como igreja unida, buscando sempre a paz, a justiça. Sempre buscando e tratando de trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o evangelho, para sermos missionários. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Ele disse: ‘Para vós sou bispo, convosco sou cristão’. Nesse sentido, todos podemos caminhar juntos, na direção daquela pátria para a qual Deus nos preparou. À Igreja de Roma [dedico] uma saudação especial. Necessitamos ser, juntos, uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos. Que mantém um diálogo sempre aberto, pronta para receber todos que precisam da nossa caridade, da nossa presença e do amor.

Uma saudação a todos, em especial à diocese de Chiclayo, onde um povo fiel um dia acompanhou o seu bispo. Compartilho sua fé, e deu muito, muito para seguir sendo a igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália e do mundo inteiro: queremos ser uma igreja que sempre busca a paz, a caridade, e estar próximo àqueles que sofrem. Hoje é o dia da súplica da Nossa Senhora de Pompeia. Nossa mãe Maria sempre quer caminhar conosco, estar próxima, nos ajudar com a sua intercessão e o seu amor.