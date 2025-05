Novo papa é o americano Robert Prevost e assume nome de Leão XIV

A Igreja Católica Apostólica Romana tem um novo Papa: Robert Prevost, de Chicago (EUA). Ele foi eleito após pouco mais de 24 horas de Conclave, iniciado na quarta-feira (7). O primeiro papa dos Estados Unidos, país que tem maioria protestante, e tem 69 anos.

Por volta das 18h10 no horário local (13h10 em Brasília), a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, indicando que o novo papa, que substituirá Francisco, foi escolhido pelos 133 cardeais do Conclave.

VEJA MAIS

Como foi o Conclave?

O conclave que elegeu o novo Papa, sucessor de Francisco, iniciou-se na quarta-feira (7) no Vaticano. Os 133 cardeais eleitores estiveram reunidos a portas fechadas, na Capela Sistina, desde as 5h (horário de Brasília) para uma das decisões mais importantes da Igreja Católica.

Ainda na quarta, após a primeira rodada de votos, a fumaça preta subiu pela chaminé da Capela, indicando que não houve consenso.

Já nesta quinta-feira (8), segundo dia de conclave para escolha do novo papa, a fumaça preta saiu novamente chaminé da Capela Sistina, logo no início da manhã. Foi o último momento de indecisão