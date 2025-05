Novo papa é escolhido: fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina e multidão comemora

Por volta das 18h08 no horário local (13h10 em Brasília), a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, indicando que o novo papa, que substituirá Francisco, foi escolhido pelos 133 cardeais.

Após a confirmação de que o novo pontífice havia sido eleito, uma multidão reunida na Praça de São Pedro gritou em comemoração.

Multidão comemora a eleição do novo papa (Reprodução / Vatican News)

Os sinos da basílica de São Pedro dobraram fortemente pouco após a emissão da fumaça branca na chaminé instalada no telhado da Capela Sistina.

Para conhecer a identidade do novo guia espiritual de 1,4 bilhão de católicos, é preciso aguardar o anúncio oficial feito no balcão da basílica de São Pedro, o "Habemus Papam", seguido pela aparição do 267º pontífice da Igreja católica.