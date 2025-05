Paraense se emociona no Vaticano ao ver fumaça branca que anuncia novo papa: 'Emocionada'

Uma paraense protagonizou um dos momentos mais emocionantes da cobertura ao vivo da GloboNews nesta quarta-feira (8), direto do Vaticano. Ao lado da multidão que lotava a Praça São Pedro, ela testemunhou a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina, sinalizando a escolha do novo papa. Visivelmente emocionada, Nezilour Lobato disse não ter palavras para descrever o que estava sentindo naquele instante.

Em entrevista ao repórter Nilson Klava, Nezilour contou que chegou ao Vaticano especialmente para acompanhar esse momento histórico da Igreja Católica. “Eu vi, vi no momento os três pássaros brancos ao redor da chaminé. De repente, apareceu aquela fumaça grande”, disse. “Sou de Belém do Pará, cheguei aqui e estou emocionada. Emocionante. Emocionante. Emocionante”, repetiu, com a voz embargada.

Fé e esperança

Questionada sobre o que espera do novo pontífice, a paraense respondeu com fé: “Estou esperando que seja enviado por Deus, que seja iluminado, que tenha sabedoria para conduzir o seu rebanho”.

A participação emocionada da fiel paraense logo repercutiu nas redes sociais, com internautas exaltando a representatividade do Norte do Brasil em um momento tão simbólico para os católicos do mundo inteiro.

Expectativa global

A fumaça branca no Vaticano representa o fim do conclave e a escolha do novo papa pelos cardeais reunidos em segredo desde o início da semana. Logo após o sinal visual, os sinos da Basílica de São Pedro tocaram, e os fiéis aguardavam, com expectativa, o anúncio oficial do nome escolhido.