Após a escolha do novo Papa, sinos da Basílica Santuário ecoam por mais de 5 minutos em Belém

Após a fumaça branca sair pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, indicando que o novo papa foi escolhido, os sinos da Basílica Santuário de Nazaré ecoaram em Belém. Por volta das 13h10, devotos e pessoas que passavam próximos à igreja, na capital paraense, se emocionaram com a homenagem prestada à escolha do novo pontífice eleito para substituir o papa Francisco, Robert Prevost, o papa Leão XIV.

Os sinos da Basílica tocaram por mais de cinco minutos e quem estava ao redor do local soube que se tratava de um momento muito importante para a comunidade católica de todo o mundo.

Celebração

Após a confirmação de que o novo papa havia sido eleito, uma multidão reunida na Praça de São Pedro gritou em comemoração. Semelhante à Basílica Santuário de Nazaré e várias outras em centenas de países, os sinos da basílica de São Pedro ecoaram fortemente após a emissão da fumaça branca na chaminé instalada no telhado da Capela Sistina. Cerca de 1,4 bilhão de católicos aguardam para conhecer a identidade do novo guia espiritual. O anúncio oficial será feito no balcão da basílica de São Pedro, o "Habemus Papam", seguido pela aparição do 267º pontífice da Igreja católica.