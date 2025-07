Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil, será realizado pela primeira vez em Belém

O Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil, chegará a Belém no período de 10 a 13 de julho, com entrada gratuita. No estacionamento do Bosque Grão-Pará, o evento reunirá 20 expositores e variações de pratos que iniciam em 35 reais.

Inédito na capital paraense, o festival marca as celebrações dos 10 anos do Shopping sendo um empreendimento plural e cada vez mais conectado com os paraenses, em cultura, lazer e realização de eventos exclusivos na cidade.

A área dedicada para o Torresmofest terá 4,5 mil m², com estrutura coberta, mesas, cadeiras e gastronomia variada, com pratos especiais, petiscos, sobremesas e bebidas.

Haverá, ainda, apresentações musicais ao vivo. Na quinta-feira (10), às 20h, o público confere um tributo a Charlie Brown Jr. Na sexta (11), o Grupo Kontagiou sobe ao palco com samba e pagode, às 20h. No sábado (12), a Banda Acordalice anima o público às 17h, seguida pelo Elvis Presley Cover, às 20h. No domingo (13), Yanna Cardoso abre a programação às 13h30; às 16h30, a Banda Jungle Roses homenageia o Guns N' Roses; e às 19h30, a dupla sertaneja Eduardo e Gabriel encerra o evento.