Em Belém, moradora do bairro da Pedreira viraliza ao ‘adotar’ filhote de urubu

A bióloga paraense Madlene Cardoso viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), ao resgatar um filhote de urubu filhote na Rua Treze de Maio, no bairro da Campina, em Belém, e em seguida, "adotá-lo''. “Lindolfo uruPU**”, como foi batizado por ela, teria caído do ninho, localizado nos altos de um prédio no centro da capital, e foi levado para a casa justamente para que não fosse machucado pelos populares.

Em entrevista ao O Liberal.com, Madlene contou que, no último domingo (10), viu a publicação de um rapaz no Facebook relatando a situação. Apesar de já ter acionado os bombeiros e o Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), o homem informou que nada havia sido feito e o animal continuava sem assistência. Com pena de Lindolfo, a bióloga foi até o local, o resgatou e trouxe para a sua casa, no bairro da Pedreira. Ela garantiu que o bicho está bem e sem machucados.

Em uma publicação feita no Instagram, Madlene escreveu sobre a tentativa de salvar o urubu ‘baby’ e informou que a ave, atualmente, está do tamanho de uma galinha, apesar de ainda ser um filhote.

“Toda ave de rapina nasce com uma plumagem bem branquinha, que após o tempo vai trocando. Essas aves só saem do ninho quando já estão bem parecidos com os adultos. Ele [o urubu] ainda está na fase intermediária de troca, ainda nem voa, mas já tem bastante ódio no coração para me dar carreira, porque está assustado de estar aqui em casa”, disse na legenda da publicação, produzindo risadas aos internautas.

A bióloga afirmou que “vira e mexe” cuida da reabilitação de passarinhos, ajudando-os a ficarem bem para voltarem a voar, mas esta é a primeira vez que ela cuida de urubu. Madlene garantiu que a intenção é devolvê-lo à natureza quando estiver melhor. Enquanto ainda não pode voar sozinho, Lindolfo continua morando com a “nova tutora” em uma casa com 12 gatos.

“Isolei uma sala para ele ficar sozinho aqui em casa. Ele está se alimentando bem. Seria mais complicado se fosse necessário alimentar na boca com seringa”, explicou ao jornal.

Mas em breve Lindolfo pode ganhar uma casa nova. Isso porque, uma amiga veterinária de Madlene irá acolhê-lo em seu sítio, localizado no bairro do Tenoné. Por ser em um ambiente livre, ela acredita que o urubu terá uma recuperação melhor.