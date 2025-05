Lancha 'Geladão' para viagens a Cotijuba será inaugurada neste sábado (10)

Novas lanchas “Geladão”, que farão viagens entre Cotijuba e Icoaraci, serão inauguradas no sábado (10), em Belém. A viagem inaugural das novas embarcações climatizadas será realizada durante a manhã no Terminal Princesa Isabel, bairro da Condor, em Belém.

A iniciativa inédita garante, ao todo, dez viagens e assegura um transporte rápido e de qualidade para mais de 2 mil passageiros diariamente. A novidade marca um importante avanço na mobilidade fluvial em Belém.

Conforto

As novas lanchas são mais confortáveis, equipadas com poltronas acolchoadas e ar-condicionado. Diferente das embarcações antigas, que cumpriam um percurso de 1 hora, as lanchas “Geladão” completam as viagens em apenas 20 minutos. A iniciativa da Prefeitura de Belém aumenta o número de viagens e passa a deslocar mais passageiros: em um único dia, serão 2.050 pessoas transportadas.

Tarifa

As passagens entre Cotijuba e Icoaraci foram reajustadas juntamente com a tarifa de ônibus urbano de Belém. Confira quanto custa a travessia:

De segunda a sexta-feira:

Inteira: R$ 4,60

Meia: R$ 2,30

Aos sábados, domingos e feriados:

Inteira: R$ 9,20

Meia: R$ 4,60

Confira o novo itinerário das viagens Icoaraci/Cotijuba e Icoaraci/Cotijuba:

Cotijuba/Icoaraci (20 minutos de viagem):

6h - duas lanchas

12h - uma lancha

17h - duas lanchas

Icoaraci/Cotijuba (20 minutos de viagem):

9h - duas lanchas

12h30 - uma lancha

18h30 - duas lanchas