'Geladão': entenda o que é e como funcionam os novos ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi em Belém

Nos últimos dias, o sistema de transporte público de Belém passou por algumas transformações. Além da implementação de uma nova tarifa de R$ 4,60 e a gratuidade para viagens aos domingos e feriados, a cidade recebeu novos ônibus, com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade — os chamados “Geladões”.

No último sábado (12), o prefeito de Belém, Igor Normando, e o governador do Pará, Helder Barbalho, realizaram a maior entrega de ônibus da história da cidade. Ao todo, 300 novos veículos foram apresentados, sendo que 90 já começaram a circular pelas principais linhas da capital.

A renovação da frota faz parte de um plano de modernização do transporte público coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel).

O que o Geladão oferece?

Os novos ônibus contam com:

Ar-condicionado;

Wi-Fi gratuito para os passageiros;

Câmeras de monitoramento interno;

GPS em tempo real;

Motor com padrão ambiental sustentável;

Acessibilidade, com elevadores para cadeirantes e espaços reservados para pessoas com deficiência.

Todos os ônibus já estão circulando em todos os bairros?

A renovação da frota envolve a substituição de 300 ônibus, de uma frota atual que conta com cerca de mil veículos. Até o momento, 90 dos novos geladões já estão circulando por Belém, enquanto os demais estão em processo de emplacamento, instalação de validadores e outras medidas necessárias para sua plena operação.

A previsão é que todos os novos ônibus entrem em operação até a próxima semana. A distribuição de linhas e a operação de trabalho ficam sob responsabilidade do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

“Geladões” começam a circular em Belém com ar-condicionado, Wi-Fi e gratuidade aos domingos e feriados (Agência Pará/Jader Paes)

Por que os novos ônibus não têm cobrador?

Uma das principais novidades dos novos veículos é a ausência de cobradores. Segundo a prefeitura, essa mudança tem como objetivo facilitar a operação e melhorar a experiência dos passageiros.

A medida visa eliminar o uso de dinheiro físico, agilizar o embarque e reduzir o tempo de espera, proporcionando mais eficiência no transporte coletivo.

Como será feito o pagamento da passagem?

O pagamento das passagens será feito por meio de um novo aplicativo de mobilidade, que ainda está em fase de desenvolvimento. Com ele, os passageiros poderão pagar suas passagens de forma totalmente digital, sem a necessidade de intermediários como motoristas ou cobradores.

O aplicativo permitirá que os usuários carreguem créditos diretamente em seus celulares, paguem as passagens e ainda acompanhem em tempo real a localização dos ônibus.

Como é feita a fiscalização dos novos ônibus?

A fiscalização dos geladões é realizada de forma intensiva pelos agentes da Segbel, com o auxílio de um sistema de GPS instalado nos novos veículos. Esse sistema permite o monitoramento em tempo real, proporcionando maior controle sobre a circulação dos ônibus.

Além disso, a fiscalização abrange as garagens e os finais de linha das empresas de transporte, e é reforçada pelas denúncias formalizadas através da Ouvidoria da Segbel, 91984154587 (telefone) e ouvidoria.semob@cinbesa.com.br (e-mail), que recebe queixas sobre infrações de trânsito e falhas técnicas nos veículos.

Os ônibus antigos serão retirados de circulação?

Sim. A renovação gradativa da frota de ônibus é uma das principais ações do plano de modernização do transporte público de Belém. De acordo com a prefeitura, a frota antiga passou por "um longo período de precarização" e agora inicia a reversão desse processo.

A retirada dos ônibus antigos e a substituição por modelos mais modernos e eficientes continuarão ao longo do tempo.

Vai ter ônibus de graça todos os domingos e feriados?

Sim, a gratuidade do transporte público em Belém acontecerá aos domingos e feriados. A medida, que já está em vigor desde o último domingo, também inclui a linha urbana Mosqueiro/São Brás.

Essa gratuidade não se restringe apenas à capital, mas também abrange os municípios de Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara, que fazem parte da Região Metropolitana de Belém.