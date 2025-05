Grande Belém: BRT Metropolitano com ônibus elétrico já tem data para começar a operar; saiba quando

O BRT Metropolitano, que contará com ônibus elétrico, deve ser entregue até 30 de julho deste ano. A informação foi repassada pelo governador Helder Barbalho nesta quarta-feira (30/4). “Nós estaremos concluindo as obras do BRT e, já em fase de funcionamento dos ônibus articulados, ônibus elétricos e ônibus de baixas emissões com os terminais de integração, até o dia 30 de julho deste ano. Portanto, concluindo esta obra tão importante para o acesso à região metropolitana de Belém”, disse.

São mais de 250 novos ônibus, ônibus elétricos e de baixas emissões, ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. “Esses ônibus estão comprados pelo governo do Pará. Não tem nada a ver com os ônibus que estão sendo colocados no sistema regular do transporte coletivo - ‘Geladão’ e outros ônibus que estão sendo implementados nas linhas comuns do transporte da região metropolitana. São ônibus específicos do transporte atrelado ao BR”, explicou.

Ainda segundo o governador Helder, são ônibus que estarão vindo de vários bairros, desde a cidade de Benevides, Marituba, Santa Bárbara, Ananindeua e Belém, em regiões periféricas da cidade, que estarão levando passageiros até os terminais de integração - seja de Marituba, seja terminal de integração de Ananindeua -, com uma única passagem, afirmou o governador. “Estes passageiros estarão chegando ao terminal, fazendo o transbordo e indo para os ônibus que estarão nas linhas troncais do BRT, indo até o centro de Belém”, garantiu.