Viaduto na BR-316 com Av. Independência será liberado nesta quarta; veja o que muda no trânsito

O viaduto da Avenida Independência com a rodovia BR-316 será liberado nesta quarta-feira (30/4). Construída pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o novo equipamento vai trazer mais fluidez e melhorar a qualidade na mobilidade da população no trânsito, permitindo que motoristas que trafegam pela Avenida Independência acessem diretamente a BR-316 no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Além disso, facilitará o acesso da BR-316, no sentido Marituba, à Avenida Independência. A estrutura tem 740 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,5 metros de altura da pista às vigas.

"Estamos fiscalizando a etapa final desse importante equipamento que vai transformar a mobilidade urbana da Região Metropolitana. Estamos na etapa final de pavimentação e já vamos implantar a sinalização, trazendo mais segurança para os usuários que transitam no entorno da Alça Viária, da Av. Independência, Ananindeua, Marituba e Belém", explica o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Morador da Região Metropolitana de Belém, o engenheiro florestal, Marcos Nascimento, destaca a importância do novo viaduto, principalmente por conta do tempo que as pessoas levam no trânsito diariamente. "Essa obra é essencial para o trânsito da região, vai diminuir os congestionamentos que são rotineiros nesta área, além de melhorar o acesso à Av. Independência, desafogando o trânsito na BR-316", diz Marcos.

O pintor Mateus Marques, de 28 anos, acredita que o novo viaduto vai qualificar os deslocamentos das pessoas. Morador do município de Marituba, na Grande Belém, ele utiliza sua bicicleta como meio de transporte para ir trabalhar, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua.

A engenheira fiscal responsável pela obra, Emanuele Gaia, explica que o novo viaduto irá diminuir os constantes congestionamentos na região. "Estamos com uma expectativa muito grande com a entrega deste equipamento, que vai melhorar a trafegabilidade das pessoas e diminuir o tempo de espera no trânsito. Com esse equipamento, finalizamos a entrega dos viadutos da Br-316", pontua a engenheira.

No total, foram mais de 200 profissionais que atuaram na obra, gerando emprego e renda para trabalhadores de Ananindeua e Marituba.

Intervenção

Com cores vivas dos ambientes na Amazônia, os muros do viaduto da BR-316 com a Avenida Independência, na Região Metropolitana de Belém (RMB), receberam intervenção artística pelas mãos do muralista e artista plástico Jeferson Cardoso, paraense e morador de Belém.

Com a experiência de 23 anos atuando com a pintura artística, Jeferson frisa que a inspiração para o mural do novo viaduto veio da biodiversidade amazônica, com tons mais fortes e vibrantes. A arara-canindé e a arara-vermelha são os destaques do trabalho, que também retrata os rios e os guarás.

"A Amazônia é uma inspiração, olhar para qualquer lado da cidade nos traz inspiração. É uma alegria grande proporcionar para a população uma pintura tão linda, feita à mão livre, e com muito carinho também colocado em cada detalhe", frisa Jeferson.

Para realizar a arte, Jeferson convidou o pintor Fernando Barrão, profissional que trabalha em sincronia com ele. "É uma sensação maravilhosa porque estamos presenteando a cidade com essa pintura linda, espero que todos prestigiem essa arte. É o sonho de qualquer artista, fazer um trabalho dessa proporção", comemora Jeferson Cardoso.

Obras

Além desse viaduto, outros dois já foram entregues para a população, sendo o de Ananin, entregue em 2023 no km 7 da rodovia, e o viaduto da BR-316 com a Alça Viária, entregue em dezembro de 2024. Também estão sendo construídos viadutos na avenida Mário Covas com a Três Corações (79% executado) e avenida Mário Covas com a av. Independência (65% concluído). Outros dois viadutos