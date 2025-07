Cena de sexo oral a luz do dia no domingo de Arrastão do Pavulagem choca brincantes

O último cortejo do Arraial do Pavulagem, realizado no domingo (6), em Belém, terminou com uma cena que causou indignação entre os brincantes e frequentadores da Praça dos Escoteiros, também conhecida como “QL”, no bairro da Campina. O local, que tradicionalmente reúne centenas de pessoas após os cortejos, foi palco de um flagrante de ato obsceno em plena luz do dia.

Segundo relatos, por volta das 15h, após o final do cortejo, um grupo de cinco homens foi visto em atitude suspeita. Quatro deles formavam uma espécie de "cabana humana", enquanto um quinto, ajoelhado no centro, praticava sexo oral em outro integrante do grupo. O momento foi registrado por um dos frequentadores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

VEJA MAIS

Além de se tratar de um espaço público, havia presença de crianças, adolescentes e famílias no local, o que aumentou o desconforto de quem testemunhou a situação. O ato foi duramente criticado por internautas e participantes do evento.

O Arraial do Pavulagem é reconhecido por promover a cultura popular e atrair públicos de todas as idades. O encerramento dos cortejos juninos aconteceu no domingo (06/07);

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a organização do Arraial do Pavulagem que informou que a programação dos Arrastões inicia às 9h, na Praça da República, e se encerra às 14h, na Praça Waldemar Henrique. "O cortejo, em si, termina às 11h30. O que ocorre após as 14h, em áreas adjacentes ou em qualquer outro espaço da cidade, não é de responsabilidade da organização, por se tratar de espaços públicos", informou.