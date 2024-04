VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo em piscina de condomínio de luxo, em Belém

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de uma piscina de um condomínio no bairro Val de Cans, em Belém, da noite da última sexta-feira (19) para o sábado (20). O vídeo que circula pelas redes sociais mostra a mulher encostada na beira da piscina e o homem atrás dela, fazendo movimentos repetitivos.

O ato foi registrado por um morador do residencial, que se surpreende ao se deparar com a situação. "Meu Deus do céu. Mas rapaz, olha", comenta o homem. Assista:

Segundo a administração do residencial, o homem, que mora no local, já havia "sido advertido e multado 03 vezes no valor total de R$ 2.250,00". Ainda conforme a direção do condomínio, o caso foi registrado na Delegacia da Marambaia para ser apurado. Uma Assembleia Geral com demais moradores do local foi convocada para tratar da situação e o comportamento inadequado do condômino em questão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)