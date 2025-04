Missa marca início do Traslado da Imagem do Senhor dos Passos em Belém

Teve início na noite desta quarta-feira (16) a Santa Missa que antecede o Traslado da Imagem do Senhor dos Passos, na Catedral Metropolitana de Belém, localizada na Praça Frei Caetano Brandão, bairro da Cidade Velha. A celebração é presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém e Cura da Sé, e reúne fiéis, diáconos e sacerdotes.

Ao fim da celebração, a imagem será conduzida em procissão pelas ruas da capital até a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, onde permanecerá até a manhã da Sexta-Feira Santa (18), quando sairá para a tradicional Procissão do Encontro, com destino à Igreja das Mercês.

“A Quarta-Feira Santa marca na Catedral, na Igreja local, na Arquidiocese, o traslado da Imagem do Senhor dos Passos até a Basílica de Nazaré. Essa imagem sai na tradicional procissão do encontro na Sexta-Feira Santa. Então, após a Santa Missa, diáconos, sacerdotes, e fiéis tomam as ruas até a Basílica Santuário, onde a Imagem do Senhor dos Passos ficará até sexta-feira de manhã, às 7h, onde sairá para a tradicional procissão do encontro que culminará na Igreja das Mercês”, afirma Monsenhor Agostinho Cruz.

Ele acrescenta que o momento é uma oportunidade de reflexão e fé. “Esse momento representa uma contemplação do mistério da paixão, onde Cristo, sofredor, vai unindo todo o sofrimento da humanidade e levando até o calvário. Cristo se faz vítima expiatória, ou seja, o homem sozinho não poderia pagar os seus pecados e Cristo então assume. Então, o caminhar com Cristo é um ato também de devoção, mas também de gratidão”, reflete.

A procissão já acontece há 15 anos, mas foi a primeira vez que Luana Brito resolveu participar desse momento de devoção é fé. Luana trabalha no comércio de Belém e quando saiu do trabalho foi em direção a catedral. “Esse ano eu resolvi me aproximar mais de Deus. E está sendo muito emocionante participar desse momento”, disse emocionada.

Já Celeste Nogueira, 78, já tem uma tradição emm participar da procissão. Ela conta que este momento para a igreja católica é de muitas reflexões e transformações. “É um momento de viver o sofrimento de Jesus por nós”, reflete a católica.

Novo percurso

A cada ano, cresce o número de fiéis que acompanham com fé e devoção o Traslado da Imagem do Senhor dos Passos, um dos momentos mais emblemáticos da Semana Santa em Belém. Carregando velas acesas, os participantes iluminam o caminho da procissão, que este ano percorre um novo trajeto devido às obras na Avenida Almirante Tamandaré.

A saída ocorre da Catedral Metropolitana e o percurso seguirá pela rua Padre Champagnat, avenida Portugal, avenida 16 de Novembro, travessa Avertano Rocha, travessa Padre Eutíquio e rua Gama Abreu, onde será feita a tradicional parada na Paróquia Sant​íssima Trindade. De lá, a procissão segue pela avenida Nazaré até a chegada à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

A imagem permanecerá na Basílica até a manhã da Sexta-Feira Santa (18), quando, às 7h, seguirá em procissão até a Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Às 10h, ocorre o momento mais simbólico do ritual: o encontro da Imagem do Senhor dos Passos com a de Nossa Senhora das Dores, que recorda o instante em que Jesus encontra sua Mãe a caminho do Calvário. O tradicional Sermão do Encontro será pregado este ano pelo Cônego Vladian Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade.

A Imagem do Senhor dos Passos

Esculpida em tamanho natural, a imagem do Senhor dos Passos representa Jesus em sua dolorosa caminhada rumo ao Calvário. Com o joelho esquerdo apoiado no chão, mãos sustentando a cruz no ombro e túnica em tons de marrom e grená, a figura expressa sofrimento e resignação. No rosto, o suor e o sangue provocados pela coroa de espinhos impressionam pela fidelidade à cena bíblica e emocionam os milhares de devotos que acompanham a procissão todos os anos.