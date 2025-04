Belém recebe municípios da Amazônia Legal para discutir a COP30

Prefeitos e prefeitas da Amazônia Legal se reuniram nesta quarta-feira (23), em Belém, para a abertura do Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Amazônia Legal- Caminhos para a COP30. A programação, realizada no Palácio Antônio Lemos, é promovida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) em parceria com a Prefeitura de Belém.

Presidente da Comissão das Cidades Amazônicas da FNP e anfitrião do evento, o prefeito de Belém, Igor Normando, abriu oficialmente a cerimônia destacando o momento histórico que a cidade vive. “Discutir a Amazônia não é discutir as mudanças climáticas ou a preservação do meio ambiente. Discutir a Amazônia é discutir os seus gargalos sociais e econômicos, e, principalmente, a dificuldade de um povo amazônida extremamente sofrido, resiliente e lutador”, afirmou.

Normando também criticou o foco de parte dos debates sobre a COP30. “Fico estarrecido de ver que uma das maiores discussões referentes à COP30 é a acomodação, quando os desafios que deveríamos discutir são a floresta em pé, a preservação dos nossos rios, animais e da população que vive na Amazônia. Precisamos compreender e trazer a discussão sobre as cidades para dentro da COP30, e esse é o papel de todos nós, prefeitos que somos sediados na Amazônia”, completou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, não pôde comparecer presencialmente, mas enviou uma mensagem em vídeo reiterando o compromisso do governo federal com a construção de políticas públicas integradas para a região.

A abertura destacou a importância de consolidar uma atuação conjunta por meio da Comissão Permanente das Cidades Amazônicas, com foco em soluções de adaptação climática e no fortalecimento de políticas públicas que respeitem as especificidades locais e regionais da Amazônia Legal. A expectativa é que o encontro contribua para delinear uma estratégia comum entre os municípios da região rumo à COP30, que será sediada em Belém no próximo ano.

A embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, ressaltou o papel das cidades na transformação sustentável da região. “Como diplomata que trabalhou em muitos países ao redor do mundo, posso dizer que a região amazônica é única. O desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma das prioridades da cooperação entre o Brasil e a Alemanha há várias décadas. Criar um espaço de troca e diálogo é importante para capacitar os municípios da Amazônia para que construam seu próprio futuro sustentável”, afirmou.

Vanessa Grazziotin, da OTCA, reforçou a urgência de uma abordagem multissetorial. “Estamos na véspera da COP30, a primeira COP na Amazônia, e o desafio é tratar o tema das mudanças climáticas com a participação ativa dos municípios. Não adianta escrever planos do ponto de vista nacional e internacional sem que os núcleos mais próximos da população estejam envolvidos”, disse.

Para Adalberto Maluf, do Ministério do Meio Ambiente, o protagonismo dos prefeitos é essencial para a construção de cidades mais resilientes. “Esse momento é, certamente, uma oportunidade histórica de termos os prefeitos e prefeitas liderando a agenda urbana, climática e ambiental, porque todos vivem na cidade. A cooperação entre prefeitos e regiões metropolitanas se torna cada vez mais relevante”, destacou.

Ao final da cerimônia, o prefeito Igor Normando conduziu os presentes a uma visita ao Museu de Arte de Belém (MABE), localizado dentro do próprio Palácio Antônio Lemos. O espaço guarda parte importante da história da cidade e de figuras que marcaram a trajetória política e cultural do Pará.

A mesa de abertura foi composta por Igor Normando; Vanessa Grazziotin, diretora executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA); Adalberto Maluf, secretário nacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Bettina Cadenbach, embaixadora da Alemanha no Brasil; Francineti Carvalho, prefeita de Abaetetuba; e Maurílio Ferreira Pedrosa, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.