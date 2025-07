Como chegar de ônibus ao Complexo Turístico Ver-o-Rio em Belém

O Complexo Turístico Ver-o-Rio é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Umarizal, o espaço atrai tanto moradores quanto visitantes, em busca de lazer e convivência. Às margens da baía do Guajará, o local abriga o maior museu ao ar livre da região Norte, integrando cultura, lazer e natureza em perfeita harmonia.

Onde fica o Ver-o-Rio?

O Complexo Turístico Ver-o-Rio está situado na Avenida Marechal Hermes, 1374, no bairro do Umarizal, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão as barracas de comidas típicas, que oferecem uma amostra da rica gastronomia paraense. O espaço também é palco de grandes festivais musicais e conta com um playground, ideal para a diversão em família. Além disso, abriga um museu que proporciona uma experiência enriquecedora aos visitantes, unindo gastronomia, música e a beleza natural do ambiente em um só lugar. O complexo recebe um grande número de visitantes, especialmente nos finais de semana.

VEJA MAIS

Como chegar de ônibus ao Ver-o-Rio

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Complexo Turístico Ver-o-Rio. Abaixo, listamos algumas das principais:

[442] Ceasa - Ver-o-Peso

[636] Marex - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[754] Jardim Sideral - Ver-o-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)

[785] Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento) 6ª Linha / Alacid Nunes

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-o-Peso (Via Centenário)

[911] Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)

[916] Águas Lindas - Ver-o-Peso (Olga Benário)

[917] Distrito Industrial - Ver-o-Peso

[918] Marituba - Ver-o-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-o-Peso

[937] Marituba - Ver-o-Peso (Cerâmica)

[964] Jaderlândia - Ver-o-Peso

[915] Águas Lindas - Pátio Belém

[924] Almir Gabriel - Pres. Vargas

[642] Bengui/Marex - Centro

[757A] Jardim Europa - Pres. Vargas

Paradas de ônibus perto do Ver-o-Rio em Belém

P.A. Cabral Com Doca, 1 min a pé

P.A. Cabral Com Wandenkolk, 2 min a pé

José Pio Com Una, 4 min a pé

Municipalidade Com Manoel Evaristo, 4 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)