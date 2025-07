Saiba como chegar de ônibus ao mercado do Ver-o-Peso, em Belém

O Ver-o-Peso é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, é a maior feira a céu aberto da América Latina e atrai moradores e turistas que buscam fazer compras, conhecer um pouco da cultura paraense e experimentar as principais comidas típicas do estado do Pará. No local, é possível encontrar diversas iguarias, além de uma infinidade de opções de compras.

Onde fica o Ver-o-Peso?

O Ver-o-Peso está situado na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém. A região é bastante movimentada e conta com diversas opções de serviços, comércio e alimentação.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão: verduras e frutas, farinhas de todos os tipos, camarões e peixes secos, artesanato, remédios naturais, ervas e mandingas, temperos típicos como o tucupi, além de feijões, favas e grãos. É um espaço muito visitado por famílias e turistas durante o ano todo.

Como chegar de ônibus ao Ver-o-Peso

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Ver-o-Peso. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação – Alcindo Cacela

[227] Sacramenta – Humaitá

[229] Pedreira – Condor

[308] UFPA – Alcindo Cacela

[309] UFPA – Ver-o-Peso

[314] Guamá – Ver-o-Peso (Tucunduba)

[318] Arsenal

[320] UFPA – Tamoios

[323] Canudos – Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos – Praça Amazonas (Tucunduba)

[417] UFPA/Alcindo Cacela – José Malcher

[422] Alcindo Cacela – Domingos Marreiros

[442] Ceasa – Ver-o-Peso

[443] Pedreira – Lomas (Linha A)

[446] João Paulo II – Ver-o-Peso

[548] Marambaia – Ver-o-Peso

[631] Marex – Ver-o-Peso

[634] Marex – Arsenal

[635] CDP/Providência – Ver-o-Peso

[642] Benguí/Marex – Centro

[940] Pedreira – Lomas (Linha B)

Você também pode consultar rotas atualizadas no Google Maps ou em aplicativos como o Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite os horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros costuma ser mais intenso. Se estiver em grupo, combine um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)