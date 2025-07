Qual ônibus passa no Parque da Cidade em Belém? Veja como chegar ao local

Recém-inaugurado, o Parque da Cidade já se destaca como um dos principais pontos turísticos de Belém. Situado no bairro de Val-de-Cans, o espaço tem atraído visitantes em busca de lazer ao ar livre.

Onde fica o Parque da Cidade?

O Parque da Cidade, em Belém, está localizado no bairro de Val-de-Cans, ocupando a área do antigo Aeroclube (também conhecido como Aeroporto Brigadeiro Protásio). Ele está situado entre as avenidas Júlio César, Brigadeiro Protásio e Senador Lemos, com acessos principais pelas avenidas Júlio César (dois portões) e Senador Lemos (um portão).

Horário de funcionamento do Parque da Cidade

O Parque da Cidade funcionará diariamente, até o dia 31 de julho, das 8h às 22h.

Principais atrativos do local

O espaço conta com 14 áreas temáticas voltadas ao esporte, à recreação e à convivência. Sua infraestrutura inclui ciclovias, quadras esportivas, pista de corrida, playground, academia ao ar livre e um skatepark de padrão olímpico — o segundo maior do Brasil. É um destino bastante procurado por quem busca lazer ao ar livre, seja para passear, conversar ou praticar atividades físicas, especialmente aos finais de semana.

VEJA MAIS

Como chegar de ônibus ao Parque da Cidade

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Parque da Cidade. Abaixo, listamos algumas das principais:

Entrada pela Av. Senador Lemos

[227] Sacramenta – Humaitá

[442] Ceasa – Ver-o-Peso

[305] UFPA – Icoaraci

[546] Sacramenta – Nazaré

[549] Djalma Dutra

[631] Marex – Ver-o-Peso

[635] CDP/Providência – Ver-o-Peso

[758] Conj. Maguari – Ver-o-Peso

[785] Tenoné – Ver-o-Peso

[795] Cabanagem – Pres. Vargas

[860] Tapanã – UFPA

[869] Tapanã – Pres. Vargas

[889] Icoaraci – Centro

[906] Guajará – Ver-o-Peso

[908] PAAR – Ceasa

[911] Icuí – Ver-o-Peso

[915] Águas Lindas – Pátio Belém

[918] Marituba – Ver-o-Peso

[920] Curuçambá – Ver-o-Peso

[924] Almir Gabriel – Pres. Vargas

[964] Jaderlândia – Ver-o-Peso

Entrada pela Av. Júlio César

[632] Marex – Felipe Patroni

[638] Pratinha – Pres. Vargas

[665] Cordeiro Farias – Pres. Vargas

[641] Pratinha – Castanheira

[767] Sideral – Pres. Vargas

É possível consultar rotas atualizadas no Google Maps ou em aplicativos como Moovit, que informam horários e itinerários em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)