Belém inaugura o Parque da Cidade e população comemora novo espaço de lazer e esporte

A empolgação de Maria Vitória, de 10 anos, mais conhecida como "Pimentinha", resume o sentimento de quem esteve presente na inauguração do Parque da Cidade, em Belém, nesta sexta-feira (27). Moradora do bairro do Icuí-Guajará e destaque nacional no skate, ela veio testar a pista com padrão olímpico. “Essa pista é maravilhosa.Tem vários obstáculos, não tem buraco, não trava as manobras. Agora que estou de férias, vou vir todo dia”, disse.

Maria Vitória, de 10 anos, mais conhecida como "Pimentinha"

O novo espaço, localizado na Avenida Júlio César, foi aberto ao público com uma grande festa e já funciona em horário regular, das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. O acesso pode ser feito por três portões: dois na própria Júlio César e um na confluência com a Avenida Senador Lemos. A abertura oficial foi marcada por apresentações de Dona Onete, Arraial do Pavulagem, Zaynara e Vingadores do Brega, que também deram início à Colônia de Férias Pública, realizada pelo Governo do Estado por meio das secretarias de Esporte e Lazer (Seel) e de Cultura (Secult).

O Parque da Cidade já nasce com status de espaço multiuso e referência em infraestrutura. Além da pista de skate elogiada por Pimentinha, o local conta com quadra de tênis, campos de futebol society, quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre, quadras de areia, academias ao ar livre, mesas de pingue-pongue, playgrounds com escalada e brinquedos molhados, pistas de corrida e caminhada, ecotrilha, ciclovia e áreas com balanços para adultos e crianças. O espaço ainda dispõe de estacionamento, banheiros e pontos de hidratação.

Entre as muitas famílias que aproveitaram o primeiro dia de funcionamento estava Telma Silva Dias, enfermeira aposentada, moradora do Conjunto Maguari. Ela levou o neto Caio Rodrigo, de sete anos, para conhecer o parque. “Estou achando tudo muito bonito, é um espaço bem seguro. Vamos ver se a população consegue manter assim. O Caio está super alegre, já foi em todos os brinquedos!”, contou, sorridente. Ela soube da inauguração pela rádio e aproveitou a folga de um compromisso para fazer o passeio. “Com certeza a gente vai voltar mais vezes”.

Telma Silva Dias, enfermeira aposentada

O sentimento de orgulho também esteve presente nas palavras de Fabrício Modesto, administrador de marketing e morador de Icoaraci. Ele levou o filho João Vitor para curtir o dia e já pensa em voltar com a bola de basquete e a raquete de tênis. “Belém merecia um espaço como esse. O parque está maravilhoso. Ainda faltam alguns ajustes, mas o que já temos aqui não deixa a desejar a nenhum outro parque do Brasil. Só espero que tenha mais fiscalização, porque alguns brinquedos estão com muitas crianças ao mesmo tempo, e isso pode causar danos”, alertou. Para ele, cuidar do espaço é uma responsabilidade coletiva: “Esse parque é um legado. Todos têm que zelar por ele”.

Fabrício Modesto, administrador de marketing

O Parque da Cidade será a sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá em novembro deste ano. Em agosto, o local será oficialmente entregue à Organização das Nações Unidas (ONU) para receber os últimos ajustes e adaptações voltadas ao evento global. A escolha de Belém como anfitriã da COP 30 coloca a cidade no centro das discussões ambientais e evidencia a importância de espaços como esse, que unem urbanismo, sustentabilidade e inclusão.

Durante a cerimônia de abertura, representantes do governo estadual destacaram o esforço coletivo para entregar um equipamento público de qualidade, pensado para todas as idades. A presença de jovens skatistas, pais com crianças, praticantes de caminhada, grupos de ciclistas e até idosos nos equipamentos de ginástica demonstra a pluralidade do público que o parque já atrai.

Com atrações culturais previstas até o final de julho, a Colônia de Férias Pública promete movimentar ainda mais o local, oferecendo atividades recreativas, esportivas e educativas de forma gratuita. A ideia é ocupar o espaço de forma saudável e segura, estimulando hábitos de vida mais ativos e a convivência comunitária.