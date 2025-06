Jovem é esfaqueado durante encontro amoroso em Santarém; suspeito foi preso

Um jovem identificado como Mateus Batista Carmo foi esfaqueado na noite de terça-feira (24), no bairro Santarenzinho, em Santarém, região do Baixo Amazonas, no interior do Pará. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam nas proximidades. A vítima foi encontrada ferida, com perfurações nas costas e em uma das mãos.

Segundo informações iniciais, Mateus estaria trocando mensagens com uma adolescente. Após descobrir o conteúdo no celular da jovem, o namorado dela teria armado um encontro com a vítima, supostamente para cometer o crime.

Durante o atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Mateus revelou o primeiro nome do agressor, que foi posteriormente identificado como Ramon Sá Rebelo. Ainda conforme os relatos preliminares, o suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal. Segundo as primeiras informações médicas, seu estado de saúde é considerado estável. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém.