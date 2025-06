Fibra inscreve para o Vestibular 2025.2 com provas neste sábado, 28

O Centro Universitário Fibra está com inscrições abertas para o Vestibular 2025.2. Os candidatos interessados em ingressar no ensino superior ainda neste ano têm até esta quarta-feira (25) para se inscrever nos cursos de graduação oferecidos pela instituição.

Estão disponíveis vagas para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, História, Letras – Português/Inglês, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia e Medicina Veterinária, todos em nível de bacharelado ou licenciatura, conforme o curso escolhido.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site oficial da Fibra (www.fibrapara.edu.br), ou presencialmente na sede da instituição, localizada na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém.

O Processo Seletivo Especial para o curso de Medicina, que possui critérios específicos, teve as inscrições encerradas na terça-feira (24).

De acordo com o edital, as provas para o Vestibular 2025.2 (exceto Medicina) consistem em uma redação presencial. Já os candidatos ao curso de Medicina realizarão uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, abordando disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua Estrangeira (Inglês), além da redação.

Todas as provas serão aplicadas no próximo sábado (28), no turno da tarde, na sede da Fibra.

Serviço

• Inscrições para cursos de graduação (exceto Medicina): até 25 de junho

• Data da prova: 28 de junho de 2025 (sábado), à tarde

• Local: Sede da Fibra – avenida Gentil Bittencourt, Nazaré, Belém

• Inscrições: www.fibrapara.edu.br ou presencialmente na instituição

• Mais informações: Consulte o edital oficial no site da Fibra