Caminhão derruba postes e atinge ônibus com passageiros no bairro do Parque Verde, em Belém

Um caminhão-baú colidiu com um poste e acabou atingindo a traseira de um ônibus com cerca de 40 passageiros, na manhã desta segunda-feira (23), na Rua Sideral, entrada do Conjunto Sideral, no bairro Parque Verde, em Belém. Apesar do impacto, não houve feridos.

De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de uma obra em andamento na via. Com a colisão, o primeiro poste caiu e arrastou pelo menos outros quatro, comprometendo a rede elétrica da área. Um dos postes derrubados atingiu o ônibus.

Segundo a Equatorial Pará, concessionária responsável pela distribuição de energia, cerca de 32 residências ficaram sem fornecimento de energia elétrica após o acidente. Técnicos da empresa foram acionados e trabalham na recomposição da rede.

A área foi isolada por medidas de segurança, e o tráfego de veículos no trecho precisou ser desviado até a remoção dos postes e liberação da via. Ainda segundo a Equatorial, a previsão para o restabelecimento completo do serviço é até as 23h30 desta segunda-feira (23).