Dom Orani Tempesta completa 75 anos e deve apresentar renúncia ao Papa

O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, completa 75 anos neste domingo, 23 de junho, e, conforme determina o Código de Direito Canônico, deverá apresentar seu pedido de renúncia ao Papa Leão XIV. A norma exige que todos os bispos ofereçam sua renúncia ao atingir essa idade. A decisão final, no entanto, cabe ao pontífice, que pode optar por manter o bispo no cargo por mais tempo, de acordo com as necessidades pastorais e eclesiais da Igreja local.

Dom Orani é um dos nomes de maior projeção na hierarquia católica brasileira, tendo exercido papel ativo na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e acumulado influência em temas e decisões relevantes para a Igreja no país. À frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro desde 2009, ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2014, tornando-se um dos representantes do Brasil no colégio cardinalício.

Antes de assumir a arquidiocese carioca, Dom Orani teve passagem marcante por Belém do Pará, onde foi arcebispo entre 2004 e 2009. Durante esse período, destacou-se pela articulação pastoral, presença nas comunidades e iniciativas de fortalecimento da fé e da missão social da Igreja na região amazônica. Sua atuação também consolidou a visibilidade da capital paraense no cenário eclesial nacional, inclusive como anfitrião do Congresso Eucarístico Nacional em 2008.

Apesar de a carta de renúncia ser obrigatória aos 75 anos, isso não significa saída imediata do cargo. Caberá ao Papa decidir o momento oportuno para aceitar a renúncia de Dom Orani e iniciar o processo de sucessão na arquidiocese fluminense. Até lá, o cardeal continua exercendo normalmente suas funções.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do arcebispo,mas não obteve resposta.