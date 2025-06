Joelma comanda arraiá em Belém com superprodução e quadrilha no Parárraiá

Dando sequência à sua turnê de São João 2025 com o “Arraiá Isso É Calypso”, Joelma se apresenta em Belém no domingo (15), no Parárraiá, considerado o maior São João da Amazônia, que começa nesta quinta-feira (12) no estacionamento do estádio Mangueirão. Além de Belém, o arraiá de Joelma passa por pelo menos 22 cidades em oito estados, com uma expectativa de público de 2 milhões de pessoas e mais de 40 horas de shows.

No ano passado, a obra musical da artista foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, em homenagem à sua dedicação de anos levando a música paraense ao restante do Brasil. A menção foi concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. O show na capital paraense contará com uma grandiosa estrutura de palco, nova cenografia em LED, uma série de novos figurinos, novas coreografias e novas botas.

Sucessos consagrados como “Temporal” e “Voando pro Pará”, o novo single “Só Like” e faixas do aclamado projeto Isso É Calypso Tour Brasil estão no setlist. O especial de São João também conta com um bloco dedicado às músicas juninas. “Eu estou muito feliz de fazer essa super turnê de festa junina. A gente traz uma quadrilha voltada para o humor para esse show. É uma quadrilha para a galera rir muito e aproveitar! Estou bem animada para ver a reação do público do Pará, minha terra natal! Vamos curtir juntos!”, comenta Joelma. Integrando a turnê, a cantora contará com um ônibus motorhome que vai percorrer mais de 10 mil quilômetros.

Serviço – Show da Joelma em Belém/Pará

Evento: Joelma no Parárraiá

Data: Domingo, 15 de junho

Local: Estacionamento do Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n – Km 03 – Mangueirão, Belém

Entrada: Gratuita