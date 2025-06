Parque da Cidade abre nesta sexta com shows gratuitos de artistas paraenses; veja a programação

A população já poderá usufruir dos espaços de lazer, prática esportiva e convivência comunitária do Parque da Cidade de Belém, a partir desta sexta-feira (27). Os portões serão abertos às 15h e a programação oficial terá início às 17h. A partir de sábado (28), o funcionamento será das 8h às 22h, com entrada permitida até às 21h30. O acesso será realizado por dois pontos na Avenida Júlio César e um na confluência com a Avenida Senador Lemos.

O Parque será palco da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em novembro. Em agosto, será entregue à Organização das Nações Unidas (ONU) em agosto, para receber os ajustes finais do evento global.

Os shows de Dona Onete, Arraial do Pavulagem, Zaynara e Vingadores do Brega irão marcar a programação de abertura. As apresentações dão início à Colônia de Férias Pública, promovida pelo Governo do Pará por meio de uma ação conjunta das Secretarias de Esporte e Lazer (Seel) e de Cultura (Secult). A programação se estende até o dia 31 de julho.

O parque oferece uma infraestrutura completa: skatepark com padrão olímpico, quadra de tênis, campos de futebol society, quadras poliesportivas coberta e ao ar livre, quadras de areia, academia a céu aberto, mesas de pingue-pongue (tênis de mesa), playgrounds com escalada e com esguichos d’água, ecotrilha, pistas de corrida e caminhada, ciclovia, balanços para adultos e crianças, além de estacionamento, banheiros e pontos de hidratação.

“O Parque da Cidade é um espaço sonhado e construído junto com a população, desde sua concepção, e já se consolida como um dos principais legados da COP 30. Essa intervenção urbana — a maior de Belém nos últimos cem anos — é um equipamento público completo, que vai mudar a paisagem cultural, turística e de lazer da capital. Nosso convite é para que a população aproveite, cuide e sinta orgulho do nosso Parque da Cidade”, afirma a secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal.

A Seel ficará encarregada das atividades esportivas, com dez modalidades voltadas a diferentes faixas etárias, de crianças a idosos. Já a Secult coordenará a programação cultural, que acontecerá aos finais de semana, com shows, espetáculos teatrais, contação de histórias, palhaçaria, batalhas de hip hop e rodas de capoeira.

Confira a programação cultural

Sábado, 5 de julho

17h - Contação de histórias

18h - Cortejo de boi com o grupo Marronzinho

19h - Show dos Vingadores do Brega

Domingo, 6 de julho

17h - Espetáculo cênico

18h - Pássaro junino Tucano

19h - Carimbó com grupo Sancari

Sábado, 12 de julho

17h - Espetáculo de dança

18h - Capoeira com Mestre Pantera

19h - Show de ritmos regionais com o grupo Sabor Marajoara

Domingo, 13 de julho

17h - Espetáculo Pedro Bolha

18h - Cortejo do boi Veludinho (Guamá)

19h - Carimbó com o grupo Coisas de Negro

Sábado, 19 de julho

17h - Espetáculo de palhaçaria com Notáveis Clowns

18h - Pássaro junino Tem-tem do Guamá

19h - Show do grupo parafolclórico Frutos do Pará

Domingo, 20 de julho

17h - Espetáculo cênico

18h - Apresentação de grupo parafolclórico

19h - Show de samba/pagode com Charme do Choro

Sábado, 26 de julho

17h - Espetáculo cênico

18h - Roda de capoeira

19h - Batalha de hip hop com o grupo Sheikna Crew

Domingo, 27 de julho

17h - Palhaçaria com Cleber Cajun

18h - Imersão percussiva para crianças

19h - Show de brega com Valéria, vocalista da banda Fruto Sensual

Veja como participar

As atividades educativas e esportivas seguem até 31 de julho. Na última segunda-feira (23), quando encerraram as inscrições on-line, a Colônia de Férias Pública já contava com mais de oito mil participantes. A partir do dia 28, será possível se cadastrar presencialmente, no próprio parque.

Aos fins de semana, a área de lazer e as atrações culturais estarão abertas a todos, sem necessidade de inscrição prévia. Toda a programação é gratuita.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades