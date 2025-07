Profissionais de saúde ficam assustados após elevador travar em hospital infantil de Belém

Um incidente foi registrado nesse sábado (5), em um dos elevadores do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém. Profissionais de saúde ficaram presos no equipamento após o ocorrido e tiveram que ser resgatados. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) se pronunciou por meio de nota e informou que não há registro de feridos.

Conforme um vídeo que circula nas redes sociais, os profissionais ficaram assustados diante da situação. Foi possível registrar também o momento em que os trabalhadores foram retirados de dentro do elevador. As imagens registram, pelo menos, sete pessoas dentro do equipamento. Não foi informado o andar em que o elevador estava.

Em nota divulgada na noite deste domingo (6), por meio do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que, no último sábado (5), “um dos elevadores da unidade travou, ficando parado entre andares devido ao sobrepeso identificado pelo sistema de segurança”. Segundo diz a Sespa, “a equipe técnica foi acionada e realizou a retirada segura dos ocupantes, sem registro de feridos”. A Sespa disse ainda que a “instituição reforça que os elevadores passam por manutenção preventiva regular, em conformidade com as normas vigentes, e reitera seu compromisso com a segurança de profissionais, pacientes e visitantes”.

A reportagem apura mais informações junto a fontes oficiais o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Civil, para esclarecer as circunstâncias do caso.