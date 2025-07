Guia de viagem ao Marajó: como chegar, onde ficar e o que fazer em Soure em um final de semana

Buscando um destino autêntico para curtir as férias ou feriados prolongados? A Ilha do Marajó, no Pará, é um dos lugares mais encantadores da Amazônia brasileira. Entre seus municípios, Soure se destaca como ponto de partida ideal para vivenciar a cultura marajoara com intensidade. Neste guia, você confere tudo o que precisa saber para organizar uma viagem inesquecível: como chegar a Soure, melhor época para ir, onde se hospedar, o que fazer e quanto custa conhecer a cidade da ilha do Marajó em um fim de semana.

Como chegar à Ilha do Marajó

Lancha

A forma mais direta e rápida de ir de Belém a Soure é por meio das lanchas rápidas, que operam de segunda a sábado, com saídas às 6h30 e 8h30 direto do Terminal Hidroviário de Belém para o Terminal Hidroviário de Soure, sem necessidade de conexões ou paradas.

Aos domingos, como não há linha direta, a alternativa é seguir até o porto de Camará, em Salvaterra, e de lá continuar por estrada até uma balsa que faz a travessia para Soure.

A viagem de lancha dura cerca de 2h20. A agência Marajó Eco’Tur recomenda atenção nos meses de setembro a dezembro, quando o mar fica mais agitado. “Para quem costuma enjoar, vale tomar um remédio leve antes e aproveitar o conforto das poltronas reclináveis durante o trajeto”, orienta a equipe.

A agência oferece pacotes com translado completo, incluindo transporte terrestre, fluvial e passeios guiados na ilha.

Carro

Quem deseja ir de carro até Soure deve embarcar em uma balsa no distrito de Icoaraci, em Belém, com destino ao Porto Camará, no município de Salvaterra. De lá, é necessário seguir por estrada até a travessia final de balsa entre Salvaterra e Soure.

Horários das balsas – Icoaraci x Porto Camará

Ida de Icoaraci para o Porto Camará

Segunda-feira: 7h

Terça-feira: 6h

Quarta-feira: 7h

Quinta-feira: 7h

Sexta-feira: 6h

Sábado: 7h

Domingo: 7h

Saída de Porto Camará para Icoaraci

Segunda-feira: 7h e 16h

Terça a Sábado: 16h

Domingo: 17h

Dica: Os horários podem sofrer alterações, especialmente em feriados ou em função das condições climáticas. Recomenda-se confirmar a travessia com antecedência junto à empresa operadora.

A travessia de balsa é essencial para quem deseja levar o próprio veículo para explorar a ilha com mais liberdade.

Melhor época para visitar o Marajó

Julho é considerado o melhor mês para visitar Soure, com clima seco, rios mais baixos e paisagens em tons dourados. Por ser período de férias escolares, a ilha recebe mais turistas, mas sem perder sua tranquilidade.

Durante o chamado “inverno amazônico” (janeiro a maio), os campos alagados criam paisagens únicas. Já entre junho e dezembro, o pôr do sol marajoara é um espetáculo à parte.

O que fazer em Soure em um final de semana

Mesmo com pouco tempo, é possível aproveitar ao máximo um final de semana em Soure, no coração da Ilha do Marajó. A cidade oferece uma combinação única de natureza, cultura e sabores locais, perfeita para um roteiro completo e inesquecível.

Experiências imperdíveis:

Visita a uma fazenda de búfalos: conheça de perto a criação desses animais simbólicos da região.



conheça de perto a criação desses animais simbólicos da região. Passeio de barco pelos manguezais: explore a rica biodiversidade das florestas de mangue em um tranquilo passeio de barco.



explore a rica biodiversidade das florestas de mangue em um tranquilo passeio de barco. Oficina de cerâmica marajoara: aprenda com artesãos locais a arte tradicional da cerâmica marajoara.



aprenda com artesãos locais a arte tradicional da cerâmica marajoara. Degustação de pratos típicos: experimente o exótico caldo de turu, molusco típico da região.



experimente o exótico caldo de turu, molusco típico da região. Roda de carimbó ao vivo: participe de apresentações culturais com música e dança nas praças e espaços culturais da cidade.



participe de apresentações culturais com música e dança nas praças e espaços culturais da cidade. Encontro com o Búfalo Alemão: Uma das atrações mais inusitadas da ilha é conhecer o simpático e carismático Búfalo Alemão, que já se tornou uma figura emblemática do turismo local.

As praias paradisíacas de Soure

Para quem busca momentos de tranquilidade e paisagens encantadoras, Soure também reserva praias deslumbrantes.

Praia do Pesqueiro

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Soure)

Principal atração da cidade, combina extensa faixa de areia, bares com pratos regionais (como peixe e caranguejo toc-toc) e água de coco gelada.

Acesso: carro, táxi, mototáxi ou vans (aprox. 20 minutos do centro).

Melhor época: julho.

Praia da Barra Velha

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Soure)

Localizada a apenas 3 km do centro, é uma das mais acessíveis e tranquilas, rodeada por manguezais.

Acesso: por estrada.

Ideal para: descanso e contemplação da natureza.

Praia do Araruna

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Soure)

A cerca de 3 km do centro, oferece 8 km de litoral com palmeiras e natureza preservada.

Acesso: por estrada.

Movimentada: em julho e feriados.



Praia do Mata-Fome (ou Garrote)

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Soure)

Mais afastada e selvagem, é ideal para aventureiros. O acesso exige parte do trajeto a pé.

Acesso: rodoviário + caminhada.

Recomendada para: quem busca exclusividade e natureza intocada.

Além disso, várias agências de turismo organizam vivências culturais, como aulas de percussão, tour gastronômico e visitas a comunidades ribeirinhas.

Vivência rural na Fazenda Mironga

A 10 minutos do centro de Soure, a Fazenda Mironga oferece uma experiência autêntica com o modo de vida marajoara. A vivência dura cerca de duas horas e inclui:

Contato direto com búfalos: alimentar, montar e ordenhar

alimentar, montar e ordenhar Degustação de leite fresco e queijos artesanais

Café regional com doce de leite caseiro e sucos naturais

com doce de leite caseiro e sucos naturais Pôr do sol inesquecível sobre os campos da ilha

Segundo Gabi Gouvêa, gerente da fazenda, a ordenha emociona visitantes de todas as idades. “Já tivemos senhoras de 90 anos chorando ao chegar à ilha. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também se emocionam ao viver essa conexão com os búfalos”, relata.

Valor da experiência: R$ 150 por pessoa

Gratuito: para menores de 2 anos e crianças com TEA

Meia entrada: para crianças de até 10 anos

Agendamento necessário com sinal de 50%.

WhatsApp: (91) 98267-0202

Onde se hospedar em Soure

Pousada Asa Branca

Com 18 apartamentos equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, TV, frigobar e restaurante próprio, é uma das pousadas mais tradicionais da cidade. Atende desde turistas a trabalho até estrangeiros, especialmente franceses.

Hotel Marajó

Com 30 quartos climatizados, piscina, bar, restaurante e estacionamento, o Hotel Marajó é referência de hospedagem em Soure. O espaço é gerido por um coletivo de mulheres e valoriza o atendimento personalizado.

“Nosso lema é oferecer o melhor com jeitinho marajoara. Queremos que cada hóspede viva uma verdadeira experiência na Amazônia Marajoara”, afirma a proprietária Simone Pereira.

Como se locomover dentro da ilha

Soure é uma cidade compacta e fácil de explorar. O turista pode se locomover a pé, de bicicleta, mototáxi, táxi ou carro alugado. Várias agências de turismo, como a Marajó Eco’Tur, oferecem aluguel de bicicletas e veículos, além de transporte incluído nos pacotes. Para experiências mais completas, é recomendado contratar guias credenciados no Cadastur.

Gastronomia e tour de sabores regionais

A cozinha marajoara é um dos pontos altos da viagem. As agências também oferecem tours com paradas estratégicas para saborear pratos típicos como:

Filé marajoara: carne de búfalo com queijo do Marajó

carne de búfalo com queijo do Marajó Frito do vaqueiro: uma farofa de carne típica da região

uma farofa de carne típica da região Peixe dourada ao molho de caranguejo

Caldo de turu, servido em diversas versões

Quanto custa viajar para Soure?

Pacotes de 3 dias e 2 noites com passeios culturais, ecológicos e gastronômicos custam, em média:

R$ 1.200 por pessoa (tudo incluso)

por pessoa (tudo incluso) R$ 600 por pessoa em grupos de até 8 viajantes.

Contatos úteis

Agência Marajó Eco’Tur

Instagram: @marajoecotur

WhatsApp: (91) 98150-0378

Instagram: @marajoecotur WhatsApp: (91) 98150-0378 Pousada Asa Branca

Instagram: @pousadaasabrançamarajo

WhatsApp: (91) 98162-8808

Instagram: @pousadaasabrançamarajo WhatsApp: (91) 98162-8808 Hotel Marajó

Instagram: @hotelmarajo.sour

Site: www.hotelmarajosoure.com.br

Instagram: @hotelmarajo.sour Site: www.hotelmarajosoure.com.br Fazenda Mironga

WhatsApp: (91) 98267-0202

Vivência mediante agendamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)