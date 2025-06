Verão amazônico: confira os valores e locais para aproveitar nos principais destinos do Pará

O mês de julho está chegando e, com ele, o verão amazônico, período em que as famílias paraenses aproveitam as férias escolares para descansar em praias e balneários nos municípios fora da região metropolitana de Belém. As opções para quem não perde a oportunidade de se conectar com a natureza nessa época do ano são inúmeras. Pensando nisso, a redação integrada de O Liberal listou alguns dos principais destinos do estado, com informações sobre valores, como chegar e o que fazer para aproveitar ao máximo o que as cidades têm a oferecer.

Mosqueiro

A Ilha de Mosqueiro é um dos principais destinos para quem quer curtir a praia sem precisar viajar para muito longe. Localizada a 64 km de Belém, a viagem até Mosqueiro pode durar entre 1h30 e 2h30, especialmente durante os períodos de maior movimento. Para chegar à ilha, o veranista pode ir de carro ou optar pelo transporte público. Há ônibus saindo do terminal rodoviário com passagens a R$ 15, vans nos arredores do bairro de São Brás e na avenida Almirante Barroso, além de ônibus urbanos fora do terminal, com tarifa de R$ 7,40 a inteira e R$ 3,70 a meia.

Ao chegar em Mosqueiro, uma das programações mais tradicionais entre os visitantes é saborear uma tapioquinha com café na Vila, um dos pontos turísticos mais conhecidos da ilha. À noite, o local encanta pelas atrações e pelas diversas barraquinhas de comida, que oferecem opções gastronômicas variadas.

Para quem quer aproveitar as praias, as mais requisitadas são Farol, Chapéu Virado, Murubira e Ariramba, que contam com vários restaurantes à beira-mar, ideais para almoçar enquanto se relaxa. Já quem prefere lugares mais tranquilos pode escolher praias mais afastadas do centro, como Marahú e do Paraíso, que também são ótimas opções.

Entre os restaurantes populares da ilha está o Jurubeba, com duas unidades: uma na praia do Ariramba e outra na do Marahú, oferecendo opções de almoço para diferentes gostos. Já quem quer apenas petiscar pode visitar o Pastelzinho do Oliveira, na praia do Ariramba, que serve pastéis de queijo, carne, camarão e frango a partir de R$ 0,50 a unidade.

Castanhal

Localizado a 67 km de Belém, Castanhal é destino certo para quem quer tomar um banho refrescante nas águas geladas de um igarapé ou de uma piscina natural em um dos muitos balneários situados na zona urbana e rural do município.

Uma ótima pedida é o balneário Sítio Odnumiar, localizado na comunidade do Marapanim, na Vila do Apeú, na divisa com a agrovila do Itaqui. O acesso é feito pela BR-316, com entrada à direita no sentido Belém/Castanhal, pelo ramal do Cenóbio da Transfiguração. A distância até o centro do município é de cerca de seis quilômetros.

O local funciona de quinta a domingo, das 8h às 18h. A entrada custa R$ 10 por pessoa, e crianças de até 8 anos não pagam. Para o almoço, o balneário oferece um cardápio variado, com opções como galinha caipira, chapa mista e peixe frito, com preços que variam entre R$ 80 e R$ 180.

Salinas

Salinópolis, ou simplesmente Salinas, é um dos destinos favoritos dos paraenses. As praias de água salgada são a principal atração da cidade, além dos diversos resorts preparados para receber turistas. Localizada a cerca de 220 km de Belém, a viagem até Salinas leva em média quatro horas, seja de carro, de ônibus saindo do terminal rodoviário de Belém, com passagens a R$ 82,71 em junho de 2025; de van nas proximidades do terminal; ou até mesmo de avião, com voos operados pela companhia Azul que duram cerca de 55 minutos.

Além de aproveitar as famosas praias do Atalaia e Farol Velho, os visitantes podem andar de buggy e quadriciclo para adicionar emoção ao passeio, ou escalar a duna do Lago da Coca-Cola. Para curtir a noite, uma excelente opção é passear pela Orla do Maçarico, recentemente reestruturada pelo Governo do Estado, com diversas alternativas gastronômicas e de lazer para toda a família.

Bragança

O município de Bragança está localizado a quase 220 km de Belém, e a viagem até lá pode durar entre 3h30 e 4h. O trajeto pode ser feito de carro, de van ou de ônibus, com saídas do terminal rodoviário de Belém. As passagens da empresa Boa Esperança custam R$ 82,71 em junho de 2025.

O principal roteiro turístico da cidade inclui um passeio pelo centro histórico e pelos mercados locais, ideais para comprar a famosa farinha de Bragança. Outra opção é visitar a praia do Ajuruteua, a 36 km do centro da cidade, considerada uma das mais belas do nordeste paraense e ideal para apreciar o nascer e o pôr do sol.

Para quem quer aproveitar a viagem e experimentar novos sabores, um dos locais mais procurados é a lanchonete Salgateua, conhecida por seus salgados bem recheados e por oferecer opções regionais que agradam quem deseja provar e aprovar os sabores típicos do Pará.

Abaetetuba

A “Capital Mundial do Brinquedo de Miriti” está localizada a aproximadamente 110 km de Belém e pode ser acessada por terra ou por rio. Para chegar, o visitante pode ir de carro ou ônibus pela rodovia PA-151, em uma viagem que dura cerca de 2h30, ou optar por um passeio de barco, com saída de Belém.

Para quem se interessa pela cultura do miriti na cidade, é possível visitar lojas e ateliês de artesãos que produzem os brinquedos característicos do período do Círio de Nazaré. Já quem deseja aproveitar o verão para se refrescar pode visitar a praia do Beja e a Ilha do Capim. Para conhecer mais da gastronomia local, uma boa pedida é o restaurante JB Porto, um dos mais requisitados da cidade. O local funciona de terça-feira a sábado, das 11h à meia-noite, e aos domingos, das 11h às 15h.