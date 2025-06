PCT Guamá abre seleção para empresas de inovação no Parque Tecnológico

Empresas inovadoras e instituições de ciência e tecnologia (ICTs) sem fins lucrativos já podem se candidatar para ocupar espaços no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém. A Fundação Guamá, gestora do parque, atualizou o edital de residência, que está aberto por tempo indeterminado. As vagas são destinadas a projetos com potencial de transferência tecnológica e impacto no ecossistema de inovação da região, que poderão se instalar nos prédios Espaço Inovação e Espaço Empreendedor.

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar a documentação exigida por e-mail, seguindo as orientações abaixo:

Endereço de envio: sec.exec@fundacaoguama.org.br

Assunto do e-mail: Candidatura edital 003/2025 – nome da empresa

Documentos e materiais obrigatórios:

Projeto detalhado contendo:

Modelo de negócio

Mercado potencial

Perfil e experiência da equipe

Vídeo pitch de apresentação

Cartão do CNPJ

Contrato social da empresa

Prazo para divulgação do resultado: até 30 dias após o envio da proposta

Canais de atendimento para dúvidas:

O que é o PCT Guamá?

O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, primeiro parque tecnológico da Região Norte do Brasil, está com edital aberto para atrair empresas e instituições voltadas à inovação científica e tecnológica. Localizado em Belém (PA), o PCT Guamá é gerido pela Fundação Guamá e reúne infraestrutura estratégica entre os campi da UFPA e Ufra, com laboratórios, empresas residentes e projetos focados no desenvolvimento sustentável. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Sectet, em parceria com as universidades federais.

O complexo ocupa uma área de 72 hectares às margens do Rio Guamá e abriga mais de 30 empresas residentes, 12 laboratórios e uma escola técnica. Reconhecido internacionalmente, o PCT Guamá integra redes como a Anprotec e a Iasp, posicionando-se como polo de inovação e pesquisa aplicada na Amazônia. O objetivo é fortalecer o ecossistema regional por meio de projetos que gerem empregos, valorizem a ciência e contribuam para o avanço tecnológico na região Norte do Brasil.