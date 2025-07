VÍDEO: Amazonense causa polêmica ao criticar Belém e ofender paraenses: 'Cidade fedorenta'

A visita de um repórter amazonense a Belém no último fim de semana acabou gerando revolta nas redes sociais. Breendo Teixeira, que se identifica em seu perfil do Instagram como repórter, é natural de Manaus e publicou uma série de vídeos nos stories em que critica a estrutura do Aeroporto de Belém/Val-de-Cans. Durante a publicação, ele também fez comentários ofensivos aos paraenses, chamando-os de "feios", "pobres" e associando a cidade a um mau cheiro.

"Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui nesse aeroporto horrendo, gente, o aeroporto de Belém. É ridículo. Parece os paraenses: feio e pobre. E a gente tá voltando pra Manaus, acho que a gente não aguenta mais essa cidade. É feia, cidade fedorenta, cheirando a paraense", diz o jornalista em um dos vídeos.

VEJA MAIS

A declaração repercutiu entre os internautas paraenses, que rapidamente reagiram com críticas e repúdio nas redes sociais. Em uma publicação no feed de Breendo, onde ele compartilhou um carrossel de fotos de sua passagem por Belém — incluindo momentos em Salinópolis, pontos turísticos e no show do grupo Sorriso Maroto, que ocorreu no sábado (28) —, centenas de comentários apontaram a atitude como preconceituosa e desrespeitosa.

"Falar mal de um povo inteiro por causa de uma opinião pessoal é, no mínimo, ignorância. Belém do Pará é terra de cultura, beleza e povo acolhedor", comentou uma seguidora. "Esse recalque de vocês com os paraenses só faz mal a vocês mesmos", escreveu outro usuário.

Até o momento, Breendo Teixeira não se manifestou oficialmente sobre a repercussão negativa das suas falas.