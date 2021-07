Fotos de influencer em Belém reacende rivalidade entre Pará e Amazonas

Após conquistar a marca de quatro milhões de seguidores no instagram, a influencer digital amazonense Anny Bergatin, conhecida como "Ruivinha de Marte", decidiu tirar as fotos de comemoração em Belém. O álbum de fotos da blogueira bombou nas redes sociais por usar dos pontos turísticos da capital paraense, porém a chuva foi de comentários negativos por parte dos seguidores paraenses.

“Depois manauara quer falar mal de Belém, mas a blogger famosa deles tem que vir aqui para ter um belíssimo cenário pros closes, né mores?”, debochou uma internauta. “Sabe o que é melhor? Não vejo um belenense se doer pras críticas de manauara, mas vai fazer uma piada com essa cidade, meu pai amado”, instigou outra. “Nasceu para causar, minha irmã! Os comedor de tucumã se mordem [sic]”, rebateu outro seguidor. Tais comentários foram destacados em uma página de fofoca de Manaus, o que levantou ainda mais a treta.

No twitter, a influencer destacou que muita gente do Pará não apoia as pessoas do próprio Estado. “Desculpa eu falar mas tem muita gente do Pará que não apoia a galera do próprio Estado. fui lá fazer uma participação no set do DJ e o que tem de gente falando merda, inventando besteira…. quando o cara chegar lá no topo, não manda msg pra ele dizendo que sempre torceu por ele não tá?[sic]”, disse.