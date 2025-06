Vídeo de influenciador carioca reacende rivalidade entre Belém e Manaus: 'A castanha é da Amazônia'

O influenciador carioca Fábio Cruz publicou, no último sábado (28), um vídeo bem-humorado em que interpreta duas personagens fictícias representando as capitais Belém e Manaus (AM). No estilo de um “diálogo de comadres”, ele satiriza a rivalidade histórica entre as duas maiores cidades da Amazônia, abordando temas como eventos internacionais, símbolos culturais, heranças históricas e polêmicas regionais.

Logo no início, a personagem de Belém provoca: “Mas olha quem veio sem ser chamado, Manaus! Eu imaginei que você ia pegar o voo para a COP 30”, referenciando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada na capital paraense. A resposta vem em tom irônico: “Tu ganhou um evento internacional, né? Tu deve estar se sentindo a Miss Amazônia”. O vídeo segue com uma sequência de trocas de farpas, incluindo uma cutucada sobre o legado da Copa de 2014 em Manaus: “O estádio vazio, os turistas perdidos…”.

Um dos momentos mais comentados foi a disputa simbólica pela castanha. Belém acusa Manaus de querer se apropriar do nome: “Castanha-do-Pará, nome de batismo. Vamos respeitar a certidão!”. Manaus rebate com ironia: “A castanha é da Amazônia. Se nasce aqui, é nossa também. Isso é apropriação de floresta, tá?”. A discussão avança para provocações sobre quem teve mais destaque histórico, com Manaus lembrando a eletricidade, o Teatro Amazonas e o apelido de “Paris dos Trópicos”. Belém, por sua vez, retruca e lembra que seus dois grandes clubes, Remo e Paysandu, disputam a Série B do Campeonato Brasileiro: “E hoje você está fazendo o quê? Jogo da Série C? Esse orgulho ferido...”.

Em tom crescente, Belém ainda destaca o Círio de Nazaré como símbolo religioso que emociona o mundo e encerra o vídeo convidando Manaus para um evento típico da capital paraense: “Agora vem logo, daqui a pouco começa a pavulagem, tu não vai querer perder”. A referência é ao tradicional Arrastão do Pavulagem, manifestação que reúne multidões pelas ruas da cidade, com música, danças e celebração popular.