Fábio Porchat veste saco de lixo e se joga no chão do Bumbódromo em Parintins

Na segunda noite do 58º Festival Folclórico de Parintins, que ocorreu no último sábado (28), o humorista Fábio Porchat protagonizou uma cena bem curiosa e inusitada.

Torcedor declarado do Boi Garantido, ele vestia uma bermuda vermelha — referência ao Boi —, mas foi chamado à arena do Bumbódromo, junto com outros famosos.

Para evitar alguma "discussão" (ou vaia) da galera do Caprichoso, Porchat usou um saco de lixo preto para cobrir o short, o que chamou mais atenção ainda de todos no Bumbódromo.

VEJA MAIS

Para completar, ele ainda se jogou no chão do bumbódromo. Num gesto simbólico de devoção ao festival, Porchat deitou no chão sagrado da arena, arrancando aplausos da plateia.

O festival encerra na noite deste domingo (29) e a apuração para saber o Boi campeão deste ano ocorrerá na segunda-feira (30) pela tarde